Il presidente del Gruppo Donatori Fratres di Campobasso formula gli auguri ai donatori del 2021

Donare è dare con assoluta spontaneità, liberalità, disinteresse. Ecco: questo lo spirito che anima le associazioni di volontariato. La Fratres poi aggiunge a tali componenti la chiara, forte e profonda ispirazione cristiana. Donare il sangue è un gesto importante sotto un duplice profilo: garantisce un check-up gratuito al donatore e soccorre chi versa in condizioni di difficoltà ( la persona che riceve il sangue). E così proprio in prossimità delle imminenti festività natalizie il presidente del Gruppo Fratres di Campobasso, Cinzia Calabrese, ha scelto di ringraziare quanti hanno donato nel corso di questo 2021 complicato consegnando loro un piccolo gadget: una simpatica borraccia da 750ml con il logo dell’associazione. È stata l’occasione per scambiarsi gli auguri, per fare un bilancio dei difficili mesi trascorsi e delle attività svolte e per programmare nuove iniziative volte a sensibilizzare un numero sempre crescente di persone e ad invogliare a fare uno dei gesti più solenni e nobili: una donazione di sangue, fugando dubbi e potenziali ingiustificati timori.

