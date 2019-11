Il presidente Anps Campobasso ricevuto dal questore Francini

REDAZIONE

Nella giornata di oggi, 29 novembre, il Questore della Provincia di Campobasso Dott. Alberto Francini ha ricevuto il Presidente della Sezione ANPS di Campobasso, il Vice Sovrintendente in quiescenza Aldo Botticella ed una delegazione della medesima Sezione, impegnata in questa provincia in molteplici iniziative, soprattutto di beneficenza e di formazione nelle scuole. L’occasione è stata propizia per l’auspicio di un proficuo lavoro e di una costante reciproca collaborazione.