Il presidente anestesisti rianimatori Molise: «Profondo sgomento per le affermazioni del primario di Rianimazione»

«E’ lo sgomento più profondo quello che ha suscitato il servizio del TgR Molise del 06.11.2021 (CLICCA QUI per leggere il nostro articolo) in cui si riportano quelle che sarebbero le affermazioni di un Responsabile di Anestesia e Rianimazione di un ospedale molisano. La Sezione Molise AAROI EMAC, che rappresenta la grande maggioranza di tutti gli anestesisti rianimatori molisani in attività, respinge con fermezza certe assurde teorie antiscientifiche e ritiene che non debba essere quella che emerge dal servizio l’immagine della categoria nei confronti della popolazione. Crediamo fermamente nell’utilità dei vaccini anche e soprattutto nel contrastare il Covid 19, ricordiamo il sacrificio di tanti sanitari caduti, in Italia e nel mondo, durante la pandemia in epoca pre-vaccinale e che, se avessero potuto sottoporsi alla vaccinazione, si sarebbero salvati. Pur confidando che si sia trattato di affermazioni scherzose, riteniamo che coloro che rivestono certi ruoli professionali non possono veicolare taluni messaggi che, se anche in ipotesi scherzose, possono risultare estremamente pericolosi per la collettività, provenendo da soggetto particolarmente qualificato. Crediamo nella scienza, altrimenti non potremmo svolgere la professione di anestesista-rianimatore».

David Di Lello – Presidente AAROI EMAC MOLISE