Il presidente Aiac Molise Stefano Maggiani a Coverciano per incontrare Ulivieri

Molti gli argomenti trattati nel corso della Riunione dove sono state portate le richieste e le esigenze dei Territori per tutelare e migliorare le condizioni di lavoro degli Allenatori e dei Preparatori Atletici

Si è svolta questa mattina lunedì 12 settembre, a Coverciano, la riunione congiunta tra il Consiglio Direttivo e i Presidenti Regionali dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, indetta dal Presidente Renzo Ulivieri.

L’Aiac Molise è stata presente con il Presidente Regionale, Avv. Stefano Maggiani, intervenuto con la sua relazione annuale sulla situazione degli Allenatori, delle Allenatrici di calcio e dei Preparatori Atletici in Molise.

Molti gli argomenti trattati nel corso della Riunione dove sono state portate le richieste e le esigenze dei Territori per tutelare e migliorare le condizioni di lavoro degli Allenatori e dei Preparatori Atletici.

Tra le novità in itinere quella di un accordo tra Aiac, Lega Pro e LND al fine di consentire agli Allenatori esonerati fino al 30 novembre di potersi ritesserare per un altra società, esigenza fortemente avvertita dagli Allenatori professionisti e Dilettanti che ci si augura possa divenire realtà a breve.

Nelle prossime settimane il Presidente Maggiani svolgerà un incontro con il Consiglio Direttivo per comunicare quanto sviluppato nella riunione Nazionale e per organizzare l’attività dei Corsi, degli Incontri e dell’assistenza agli Allenatori. “Abbiamo vissuto un anno difficile a causa del Covid di cui stiamo ancora subendo ed affrontando gli effetti, a ciò si aggiungono le criticità derivanti dalla crisi economica e sociale, ciò nonostante siamo e restiamo in campo per il Calcio.

Lavoreremo con impegno, unitamente a C.R. MOLISE FIGC LND, agli Arbitri e ad ogni associazione per sostenere il calcio nella nostra Regione attraverso i nostri Allenatori”. Il Presidente Regionale Aiac Molise, Stefano Maggiani.