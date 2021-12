Il presepe vivente alla Casa Pistilli, un momento di serenità e gioia per tutti gli ospiti

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, alla Casa di Riposo Pistilli di Campobasso è stato organizzato il consueto presepe vivente. Per far trascorrere dei piccoli momento di serenità agli anziani. E così anche questa volta sono stati loro, gli anziani, i protagonisti del presepe. Questo pomeriggio, venerdì 24 dicembre, guidati dall’educatore Domenico Passarella, coadiuvato dall’assistente sociale Mara Carnevale, hanno messo in scena la rappresentazione della Natività.

Presente il consiglio d’amministrazione con il neo presidente Testa: tutti i componenti del CdA hanno voluto formulare gli auguri ad ospiti ed operatori. Per il comune di Campobasso a formulare gli auguri di buon Natale l’assessore Luca Praitano. Presenta quest’anno anche il Vescovo Giancarlo Bregantini.

Tradizione, dunque, rispettata con gli anziani ospiti che si sono cimentati nella rappresentazione della Natività. Augurando così un Buon Natale a tutti.

