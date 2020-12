Il presepe vivente alla Casa Pistilli, anziani protagonisti: per loro un momento di serenità

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid e il periodo buio che stiamo vivendo, alla Casa di Riposo Pistilli di Campobasso è stato organizzato il consueto presepe vivente. Per far trascorrere dei piccoli momento di serenità agli anziani che stanno attraversando momenti difficili non potendo vedere e abbracciare i propri cari. E così anche quest’anno sono stati loro, gli anziani, i protagonisti del presepe. Questo pomeriggio, mercoledì 23 dicembre, guidati dagli educatori Rosanna e Domenico, hanno messo in scena la rappresentazione della Natività.

Presente il consiglio d’amministrazione e il presidente della struttura Mino Dentizzi che hanno voluto formulare gli auguri ad ospiti ed operatori. A dare il Buon Natale anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

Tradizione, dunque, rispettata con gli anziani ospiti che si sono cimentati anche nel canto di “Ti scendi dalle Stelle” (IL VIDEO IN ALTO). Augurando così un Buon Natale a tutti, con la speranza di poterli al più presto riabbracciare.