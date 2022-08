Il preparatore atletico dell’era post moderna

di Sergio Genovese

Di tanto in tanto attraverso le tv locali ascolto le notizie che indicano tizio o caio che assicura una collaborazione di preparatore atletico con questa o quella società. Confesso che essendo vecchio del mestiere, salvo eccezioni, non ne conosco nessuno. Eppure non appartengo ad una generazione decrepita dell’anteguerra. L’assunto non è di poco conto perché significa che tra la mia generazione, quella di Enzo Barisiciano, Bruno Petti, Peppe D’Elia, Tonino Bussone, Nicola e Roberto Palladino, Giulio Simpatico e quelle successive, non ci sono state quelle sinapsi utili a modellare il processo di formazione professionale. Negli anni settanta ero un cadetto, pendevo dalle labbra di Carlo Ciaccia, Guido ed Antonio Cavaliere, Italo Napolitano, Enzo Risi ed Enzo Mancini. La scuola di Atletica di Formia è stata la nostra università che esprimeva eccellenze che inondavano di scientificità la metodologia dell’allenamento. Se studiavi e ti applicavi, le teorie di Carlo Vittori , Elio Locatelli, Erminio Azzaro e successivamente di Carmelo Bosco, le percepivi, le facevi tue e le realizzavi con un certo agio in tutti i contesti. Se oggi mi capita di osservare, come è successo, una seduta di allenamento di un preparatore moderno, giuro che non mi oriento più perché trovo quelle teorie dei grandi maestri citati tutte disarcionate non capisco in nome di quale nuova sperimentazione scientifica. Prendendo ad esempio il calcio verifico che dai programmi sono spariti oppure fortemente ridimensionati gli allenamenti organici. Da quando qualche fenomeno su pressione dei calciatori che non amano correre, ha pontificato che è meglio condizionare la forza e non la potenza e la resistenza lattacida si vedono squadre che all’inizio del secondo tempo sono tutte al 50 per cento del loro potenziale. Se assistete ad una seduta di riscaldamento pre partita anche in serie A vi accorgerete che gli atleti si muovono entro spazi di pochi metri tanto è consolidata la idiosincrasia che ormai veleggia sulla necessità di affidarsi alla corsa. Gli infortuni muscolari sono centuplicati perché al muscolo viene chiesto uno stress superiore alle sue potenzialità e siccome molti dimenticano che la infortunistica si aggrava quando si alterano certi equilibri statici, il fenomeno è diventato dilagante. Aggiungo che è indecoroso vedere atleti di livello ancora incapaci di gestire al meglio la coordinazione dei propri movimenti che spesso appaiono ostativi alla performance richiesta. Insomma se devo essere sincero vedo una applicazione della scienza non solo rivoluzionata ma apparentemente scollegata dalle teorie universali del training. Inoltre lasciatemi scrivere che sento pubblicizzare curriculum esageratamente enfatizzati mentre ricordo che quelli della mia generazione, allenatori di atleti che hanno conosciuto livelli massimali, non si sono mai sognati di passare le notizie dei propri successi alla stampa per rifuggire da ogni segno di edonismo che oggi, ahimè, aggredisce anche i preparatori del post modernismo. Vedere anche in serie A giocatori abbondantemente in sovrappeso, scoprire che negli sport di squadra maschili e femminili si contano in buon numero atleti colmi di adipe, non è un bel vedere. Continuare a proporgli sempre il bilanciere invece che la corsa, sarà l’iconografia di metodiche segnatamente rivoluzionate non si intuisce quanto efficaci.