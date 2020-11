Il Premio Persefone 2020 al Musical “La Divina Commedia” di Andrea Ortis

Pietra miliare di un Molise desideroso di emergere

di Vittoria Todisco

Quanto di Molise c’è nel Premio Persefone che ha giudicato il Musical “La Divina Commedia “ il miglior prodotto musicale realizzato in Italia?

Tanto, molto Molise è sottinteso in un Premio che risarcisce dell’attesa di veder concretizzata l’ambizione di un Teatro Stabile Molisano in grado di formare artisti e produrre spettacoli teatrali. Certo, non è ancora fatta, il cammino è lungo, irto di difficoltà ma forse siamo giunti a una fase di maturazione tale da poter pensare che i sogni non sono vacue velleità ma progetti sui quali vale la pena di impegnarsi per poter avere un ruolo in ambito culturale e offrire ai nostri giovani di oggi e quelli di domani concrete opportunità di crescita e lavoro . Il Musical “La Divina Commedia “ per la regia di Andrea Ortis, le musiche di Don Marco Frisina e i testi di Gianmario Pagano e Andrea Ortis spettacolo prodotto da Music Internantional Comapany si avvale di un team creativo ed un cast straordinario, gode del Patrocinio della Regione Molise – Turismo è Cultura oltre che dell’ospitalità di uno straordinario laboratorio anche creativo qual è il Teatro Risorgimento di Isernia.

Quando questa tragedia finirà e torneremo alle nostre esistenze guardando alla vita anziché contare quanti di noi se ne sono andati e riprenderemo ad incontrarci, salutarci, abbracciarci stringendo le nostre nelle altrui mani per condividere amore, calore simpatia allora anche cinema e teatri riapriranno i battenti e tornando a gustare occasioni di arte, poesia, recitazione, innalzeremo le nostre menti riempiendo i nostri cuori di una purissima gioia che ci farà dimenticare i dolori vissuti.

Ci eravamo lasciati con Andrea Ortis lo scorso mese di agosto al termine di quella sua particolare felicissima proposta teatrale “Novelle per un Anno” di Pirandello dandoci appuntamento a dicembre. Andrea Ortis non è un artista occasionale di quelli – peraltro rispettabilissimi – che prendono l’attenzione e il consenso del pubblico, quando lo meritano, e vanno via. No lui è un prodotto stanziale. E’ uno che con questo Molise impastato di contraddizioni, ritardi e tentennamenti ci sbatte il muso è uno che parlando ai giovani, quelli soprattutto della periferia geografica di quest’isola, li sprona ad anteporre al motto: “se non lo faccio io non devi farlo neanche tu, l’imperativo: se ce la fanno altri posso farcela anch’io”. E’ chiaro che uno che opera così in questo territorio malato di sovranismo le ossa se proprio non se le rompe ne esce indolenzito. Andrea Ortis in Molise fa scuola. Nessuno glielo ha mai chiesto in maniera ufficiale, ma lui fa scuola, scopre e crea talenti e il Musical “La Divina Commedia” lo testimonia. Ebbene l’appuntamento con Andrea Ortis prevedeva che fosse Campobasso ad ospitare la prima nazionale del suo ultimo lavoro: “Vivaldi – il prete rosso” un Musical che si propone di immergere lo spettatore in una straordinaria atmosfera mitteleuropea. Appuntamento purtroppo rimandato.

“Solo dopo aver varcato la soglia del buio,

traversando il mondo delle ombre,

posso risalire alla luce”.

Attraverso questi versi Omero affida alla conoscenza dei posteri l’ immagine della dea Persefone che da il nome al Premio che si avvale tra gli altri del Patrocinio della Presidenza del Senato. Persefone figlia di Demetra e Zeus – a metà tra due diverse esistenze, figlia quasi indistinta dalla madre e, Regina degli Inferi ovvero la silenziosa Signora del Regno dei Morti – è una figura che sopravvive al valore leggendario della mitologia greca e latina essendo entrata nella disciplina scientifica quale archetipo della personalità femminile è certamente il simbolo di quanto la terra attraverso il seme che racchiude nel suo grembo abbia la capacità di rinascere dopo la morte. “Questo lavoro, La Divina Commedia – puntualizza Ortis che interpreta il ruolo di Virgilio – non è un lavoro ruffiano né emozionale di quel genere che colpisce la pancia per vedere alla fine dello spettacolo la gente che balla. No questo è un lavoro che parte dalla passione che non è una cosa schietta ma è qualcosa di più insistente perché nasce da dentro. E’ stata una scommessa difficile ma soprattutto bella, un impegno complesso mettere in scena un testo italiano del ‘300 per l’80% recitato e cantato in lingua volgare. Un lavoro musicale laborioso perché oltre alla straordinarietà del Maestro Marco Frisina ci si è avvalsi della collaborazione del Maestro Ennio Morricone che insieme hanno lavorato su un prodotto tutto musicato in italiano . Dante ne viene fuori attraverso la sua genialità e il difetto ed è evidente il moto e la voglia e l’impegno a voler risolvere il difetto nella sua completezza.

Il Premio Persefone quest’anno in cui cade il ventennale ella sua istituzione è con un preziosa motivazione che premia “La Divina Commedia”. “ Spettacolo fastoso per la messa in scena che da Poema diventa Musical. Per la ricchezza dell’allestimento e l’elevata qualità musicale. Per aver coniugato i caratteri allegorici e didascalici dell’Opera con la suggestiva colonna sonora del Maestro Marco Frisina”