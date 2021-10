Il Premio Oscar Nicola Piovani inaugura il nuovo Teatro del Loto

Il Loto riparte davvero. E lo fa nel più bello dei modi, con un grandissimo artista, un Premio Oscar che ci farà l’onore di tenere a battesimo il Teatro del Loto, dopo due anni di fermo dovuti, sì, alla pandemia ma anche a tutto il restauro delle facciate che in questo periodo abbiamo realizzato. Un restauro che ci ha impegnato per due anni e che ha coinvolto tutte le parti esterne del Loto rendendolo un luogo d’Arte ancor più unico. Un Contenitore d’Arte che si fa Opera d’Arte in sé. ‘Note a margine su la Musica è Pericolosa‘ è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena. Per scandire le stazioni di questo viaggio, Nicola Piovani narra il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a collaborare con tanti artisti, da De André, a Fellini, a Benigni. Alterna così il racconto all’esecuzione di brani inediti e a nuove versioni di brani più noti, realizzate per l’occasione.