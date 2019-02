Il premier Giuseppe Conte sarà a Campobasso l’11 febbraio

CAMPOBASSO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà a Campobasso l’11 febbraio prossimo. Il premier incontrerà i Sindaci dei Comuni della regione e con i Rappresentanti regionali delle Associazioni di categoria del comparto economico in Prefettura, al fine di elaborare congiuntamente strategie di sviluppo e crescita del territorio.

A tal proposito, l’Adiconsum Molise chiede a tutte le associazioni di categoria di fornire, ciascuna per la parte di competenza, una relazione sul contesto territoriale di riferimento in cui operano, avendo cura di evidenziare le peculiarità che interessano la Provincia di Isernia nonché eventuali, possibili, scenari futuri e possibili linee di intervento da sottoporre all’attenzione del Governo.

Le relazioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 7 febbraio indirizzando i contributi, in formato word, editabile, al seguente indirizzo e-mail: francesco.montemarano@interno.it