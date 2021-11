Il prefetto molisano Cardellicchio nominato Commissario prefettizio a Taranto

A gestire la città di Taranto, terza città per numero di abitanti dell’Italia meridionale dopo Napoli e Bari, è stato chiamato dal Governo il molisano di Campobasso, prefetto Vincenzo Cardellicchio.



Già al momento del suo pensionamento per raggiunti limiti di servizio era stato chiamato a gestire il comune di Cerignola, anch’esso in terza posizione tra i comuni d’Italia per maggiore dimensione territoriale dopo Roma e Parma, sciolto per infiltrazione mafiosa.



Quello che, invece, ha scosso il comune di Taranto è stato un vero e proprio terremoto politico, subito assurto a caso nazionale, con l’improvvisa presentazione delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, per sfiduciare il sindaco PD Rinaldo Melucci, che hanno così determinato la cessazione dell’esperienza politico-amministrativa dell’Ente e l’avvio della gestione commissariale che durerà sino alle prossime elezioni di primavera.



Per il nostro concittadino e corregionale una nuova ed impegnativa sfida dagli enormi risvolti legati all’ex ILVA, al suo gigantesco porto industriale ma anche allo straordinario patrimonio culturale della capitale dello Ionio e dell’unica colonia di Sparta della Magnagrecia.