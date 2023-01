Il Prefetto Lattarulo: “Molise, terra bellissima. Momento difficile, ma sarà un piacere collaborare con cittadini e istituzioni”

E’ entrata in punta di piedi, ma l’impressione che ha dato presentandosi con discrezione ai giornalisti, è stata quella di essere già pronta a mettersi al timone della Prefettura di Campobasso ed onorare l’incarico di massima carica territoriale in rappresentanza del Governo Centrale e dello Stato Italiano.

Il nuovo Prefetto di Campobasso si chiama Michela Lattarulo, ha origini irpine e dice di essere stata favorevolmente impressionata da questo Molise che tanto ha in comune con la sua terra natale.

“Ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro, gli incontri istituzionali che sto avendo in questi giorni mi permetteranno di avere un quadro complessivo della situazione del territorio e, quindi, stabilire le priorità”.

Poi definisce il nostro Molise “un territorio bellissimo che ha tante potenzialità. E’ vero che questo è un momento di difficoltà e dunque sarà necessario prioritariamente prestare la massima attenzione”.

Sarà scontato ribadirlo, ma il Prefetto Lattarulo pone al vertice delle necessità da assecondare quelle della tutela della sicurezza pubblica e della legalità, e quando un giornalista scende nel particolare chiedendole quali linee verranno adottate in previsione di future accoglienze di migranti, il Prefetto promette massima attenzione in accordo col Governo centrale.

“Ho la piena consapevolezza che in questo momento particolarmente difficile e di tangibile disagio per famiglie e imprese, duramente provate dalla crisi pandemica ed economica, sia assolutamente indispensabile proseguire e, se possibile, intensificare il dialogo tra le Istituzioni e con la società civile, facendo sentire in ogni momento la presenza e la vicinanza della Prefettura alla popolazione tutta e, in special modo, alle fasce più deboli e bisognose. Allo stesso modo, non mancherò di profondere il mio incondizionato impegno nell’esercitare al meglio le funzioni che l’ordinamento mi attribuisce al fine di garantire sicurezza e legalità a salvaguardia dell’ordinato vivere civile. Con questi sentimenti, sono certa di poter condividere con tutti Voi ogni proficuo e fecondo risultato a beneficio della comunità della provincia di Campobasso”.

Il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo e a sinistra nella foto il Capo di Gabinetto della Prefettura, Francesca d’Alessandro