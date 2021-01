Il Prefetto di Campobasso si congeda: “Di questa Terra serberò un ricordo assai caro”

“Ho cercato di svolgere il mio delicato compito tenendo sempre a mente i principi cardine del nostro ordinamento democratico e repubblicano, primo fra tutti il rispetto della legalità“. E’ il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, che lo scrive in una nota stampa annunciando che dal 1° febbraio lascerà il prestigioso incarico: “Porterò il Molise sempre nel cuore“, si legge nella sua lunga lettera. “Per me rappresenta l’ultima tappa di un percorso non sempre agevole ma straordinario e unico che mi ha portato a conoscere molte realtà diverse della nostra bella Italia, arricchendo il mio bagaglio non solo professionale ma soprattutto umano e regalandomi tanti momenti di gratificazione“.