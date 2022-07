Il prefetto Cappetta saluta Campobasso, figura di garanzia e sicurezza per il territorio

Il numero uno del Palazzo di Governo del capoluogo dal primo agosto andrà in pensione. I saluti e i ringraziamenti di Toma, Roberti e Gravina

Una cerimonia in Prefettura per congedarsi dalla città di Campobasso, dal territorio provinciale e dalla regione Molise.

Il prefetto Francesco Antonio Cappetta ha salutato, nella mattinata di lunedì 18 luglio 2022, i dipendenti del Palazzo di Governo e i rappresentanti istituzionali del territorio: dal primo agosto, infatti, andrà in pensione.

Il presidente Toma, nel suo saluto istituzionale, ne ha ricordato le grandi qualità umane e professionali. Il governatore ha sottolineato lo straordinario lavoro di collaborazione che ha caratterizzato le due istituzioni sulle emergenze: pandemia, incendi boschivi, profughi ucraini.

Ha ringraziato il prefetto per il grande lavoro di raccordo messo in campo nell’attuazione delle varie misure finalizzate a garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Infine, ha formulato a Cappetta gli auguri per un prosieguo sereno e appagante ed espresso la riconoscenza della Regione Molise.

“Il prefetto Cappetta è stata una figura di garanzia e sicurezza per il territorio, ma anche per noi rappresentanti delle istituzioni – il saluto del presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, presente alla cerimonia nel Palazzo del Governo – Ha apportato a tutti noi la sua esperienza, ma peculiarità della sua opera per il territorio è stata la tranquillità con la quale ha affrontato le emergenze, abile a trasferirle anche alle istituzioni chiamate a collaborare. Le emergenze, infatti, si gestiscono con attenzione, ma con la giusta serenità e tranquillità, proprie di chi sa fare bene il proprio lavoro”.

“Al prefetto Cappetta gli auguri per la meritata quiescenza e il ringraziamento per quanto fatto per il nostro territorio”, ha concluso il numero uno dell’ente di Palazzo Magno, Francesco Roberti.

“Il Prefetto Cappetta ha saputo incidere, sempre con assoluta discrezione ma anche con altrettanta autorevolezza – le parole del sindaco Gravina – nel coordinamento delle attività istituzionali e governative attuate sul nostro territorio.

È la capacità di ascoltare le diverse prospettive di pensiero che si sviluppano quando vanno prese decisioni essenziali da condividere con la società civile, ciò che rende indispensabile il lavoro di figure istituzionali come i prefetti e il dottor Francesco Antonio Cappetta ha avuto il merito, nel corso del suo mandato nel nostro territorio, di saper ascoltare e, soprattutto, fare sintesi nei momenti che contavano, contribuendo a creare un clima collaborativo fra tutte le istituzioni.

Al dottor Cappetta va il saluto e il ringraziamento sincero mio e di tutti i campobassani per l’impegno con il quale ha ricoperto la sua carica nella nostra città.”