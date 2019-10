Il pranzo speciale del premier Conte, tra abbracci e un menu isernino

Il presidente ha incontrato i ragazzi della Cooperativa LAI: «Tornerò presto trovarvi»

ISERNIA. «Oggi a Isernia un pranzo speciale assieme agli amici della Cooperativa sociale L.A.I. Abbiamo gustato i prodotti del loro orto e festeggiato insieme il loro compleanno: ben vent’anni di attività a favore dell’integrazione e della solidarietà. Una realtà davvero straordinaria, tornerò sicuramente a trovarvi!», il premier Conte ha affidato a un commento su facebook l’emozionante esperienza isernina. Dopo gli incontri con gli studenti presso l’auditorium di Isernia, il Presidente del Consiglio si è fermato a pranzare con i ragazzi della Cooperativa L.A.I., impegnata nella integrazione lavorativa dei diversamente abili. Conte e il ministro per il Sud, Provenzano, hanno gustato un menu preparato con i prodotti dell’orto curato proprio dai ragazzi della cooperativa. Pasta e fagioli, cipolle ripiene e una torta per festeggiare il compleanno della L.A.I. Una giornata che i ragazzi della Cooperativa e il premier Conte non dimenticheranno tanto facilmente.