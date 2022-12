“Il Potere della Parola”, seminario all’Ordine dei giornalisti del Molise

Domani, sabato 3 dicembre, presso l’ordine dei giornalisti a Campobasso si terrà il seminario “Il Potere della Parola” organizzato dal centro antiviolenza Liberaluna. I temi trattati saranno l’importanza delle parole nell’ascolto delle donne vittime di violenze e l’utilizzo del linguaggio nella comunicazione del fenomeno. Le parole a volte feriscono, altre volte guariscono e alleviano il dolore. È un mezzo per narrare dinamiche e conseguenze, informare l’opinione pubblica, fare prevenzione. Troppo spesso le donne vittime di violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capire o aiutarle ed è per questo che è fondamentale mantenere sempre i riflettori accesi sul fenomeno per far sì che sempre più persone possano riflettere . All’evento sarà presente Daniele Notardonato general menager.