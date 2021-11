Il Pos, il ricorso che c’è (ma non c’è) e il San Timoteo in agonia: tu chiamala se vuoi… politica

Tu chiamala, se vuoi, politica. Battisti ci scuserà se abbiamo parafrasato una delle sue più note canzoni ma è proprio a livello politico che si è “giocato” nel corso del consiglio comunale andato in scena ieri, giovedì 4 novembre, a Termoli (QUI IL LINK ALLA DIRETTA CON TUTTI GLI INTERVENTI – QUI IL LINK CON LE REAZIONI VIDEO DEI PROTAGONISTI)

Sul banco degli imputati è andato a finire il Pos, il Programma operativo regionale redatto dal commissario ad acta, Donato Toma e l’operato dello stesso Toma in un rimpallo di responsabilità e botta e risposta tra centrosinistra, centrodestra e MoVimento 5Stelle.

Un Pos che non piace a nessuno e che da Campobasso a Termoli, passando per Isernia è stato impugnato da praticamente tutte le associazioni, comitati e cittadini che da anni stanno combattendo contro lo smantellamento della sanità pubblica oltre che da alcune amministrazioni comunali, Campobasso in primis seguita da Larino che sta già preparando in Giunta il suo documento.

Un tema ancora più sentito a Termoli perché il San Timoteo uscirà con le ossa rotte dal ridimensionamento della sanità pubblica. A subire i primi effetti della mannaia e della mancanza di personale è l’emodinamica, il servizio cardine di una delle patologie tempo dipendenti più pericolose: l’infarto. A Termoli gli infarti possono venire solo in alcuni giorni del mese e secondo un calendario pre-stabilito a seconda della presenza del personale. Lo ripetono tutti da mesi. E’ successo ad ottobre, quando praticamente l’emodinamica è stata più chiusa che aperta. Sta succedendo di nuovo a novembre con otto turni di sospensione (QUI L’ARTICOLO).

Ed ecco che le minoranze termolesi (Partito Democratico, 5Stelle, Rete della Sinistra e VotaXTe) hanno deciso di portare la ‘sopravvivenza’ del San Timoteo in consiglio comunale con l’obiettivo, neanche tanto velato, di mettere Roberti e il centrodestra di fronte ad un bivio: venire meno al patto con i cittadini e quindi appoggiare il commissario Toma (che non si è neanche presentato in assise benché invitato ufficialmente) e il suo Pos o andare contro la loro stessa corrente politica e approvare la mozione che li impegnava ad impugnare il provvedimento al Tar.

Ma è al momento della ‘resa dei conti’ che si è consumato il colpo di scena degno dei migliori film thriller con il consigliere Marone della Lega (proprio lui che da Toma è stato silurato come assessore regionale per fare posto all’attuale assessore Calenda nella speranza di mantenere in piedi la maggioranza) che ha dichiarato che loro, consiglieri di centrodestra, in realtà il Pos lo avevano già impugnato… ma da privati cittadini.

A chi non mastica pane e politica durante la giornata sembrerà una sottolineatura da niente. In realtà è una dichiarazione politica ben precisa: da sindaco Roberti non ha potuto (o voluto?) sconfessare l’operato del presidente e commissario ad acta della sua stessa area di centrodestra, ma da privato cittadino (quindi persona che non rappresenta alcuna parte politica o istituzione pubblica) si è sentito libero di fare “il bene della collettività”. Un po’ come a dire a Toma ‘da sindaco non posso venirti contro ma da cittadino sappi che non mi piace quello che stai facendo’.

Di fatto si tratta di una scappatoia che fornisce al Tar l’ennesimo ricorso che dovrà essere valutato e che salva ‘capra e cavoli’ evitando l’impasse di dover spiegare ai termolesi perché, come amministrazione comunale, quel Pos non poteva essere impugnato. Ufficialmente la motivazione è quella di evitare spese a carico delle casse comunali (che si sa a Termoli non godono di buona salute economica).

Ma che in realtà si sia trattato dell’unico modo per evitare di ‘litigare a muso duro’ con tutto il centrodestra regionale resta un sospetto che è decisamente più di una ipotesi campata in aria.

Al netto delle ipotesi resta una domanda: se è vero, come è vero, che il centrodestra ha impugnato il Pos lo scorso 2 novembre perché non comunicare questa decisione all’inizio del consiglio comunale, magari dopo gli interventi dei comitati ed eventualmente riformulare insieme alle minoranze un nuovo ordine del giorno che impegnasse il sindaco ad andare a parlare direttamente a Roma del ‘caso Molise’ (come chiesto dal Comitato San Timoteo) invece di far assistere i (pochi a dirla tutta) cittadini a due ore di botta e risposta e di rimpalli politici delle responsabilità presenti, passate e future della politica che sicuramente non servono a salvare il San Timoteo?

Magari si sarebbe potuti arrivare ad un qualcosa di più costruttivo e all’assunzione di una responsabilità politica che, come pubblica amministrazione, non fa mai male. Ma, come dicevamo all’inizio di questo pezzo, tu chiamala, se vuoi… politica. (Mic. Bev.)