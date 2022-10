Il porto di Termoli nella Zes della Puglia, il sindaco Roberti incontra il presidente Patroni Griffi

Visita istituzionale questa mattina in municipio per il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il professor Ugo Patroni Griffi, che ha incontrato il Sindaco di Termoli Francesco Roberti.

Accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto Sergio Mostacci, il presidente Patroni Griffi ha subito offerto la più ampia disponibilità al primo cittadino di Termoli per discutere delle opportunità che potrebbero interessare il bacino portuale molisano.

Con l’ingresso del porto di Termoli, la Zona Economica Speciale (Zes) della Puglia ha aumentato la sua attrattiva tanto che proprio oggi si è parlato di diverse iniziative da poter avviare in futuro per cercare di intercettare il flusso di turisti che scelgono le navi da crociera per le proprie vacanze.

Proprio il Sindaco Francesco Roberti è stato tra i primi a credere nell’ingresso del porto di Termoli nella Zes della Puglia ipotizzando nuove opportunità di sviluppo per tutte le attività collegate al porto.

L’incontro si è concluso con la donazione di un crest al sindaco Roberti e al comandante Mostacci. Anche il primo cittadino di Termoli ha fornito la massima disponibilità al presidente Ugo Patroni Griffi per rivedersi a breve e continuare a vagliare le diverse possibilità di sviluppo del porto adriatico.