Il portiere Mario Polo entra a far parte della Chaminade Campobasso

Il portiere Mario Polo classe 2001 farà parte della rosa della prima squadra della Chaminade Campobasso. Polo si è già contraddistinto tra le fila della formazione Under 19 rossoblù, adesso l’accesso in prima squadra insieme al compagno di reparto Federico Di Camillo (classe 2000). Il club molisanodunque affida i pali a due giovani promesse. Le prime dichiarazioni di Mario Polo:” Sono contento di entrare a fare parte del progetto della prima squadra. Lavorerò con passione e dedizione per dimostrare di meritatre questa opportunità. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia. “