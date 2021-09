Il portiere Francesco D’Alauro resta alla Chaminade

Francesco D’Alauro resta alla Chaminade. Il portiere classe 1986 è l’ultimo tassello della rosa 2021/2022. D’Alauro con trascorsi in Serie B e A2 chiude il pacchetto dei “numeri uno” insieme a Federico Di Camillo ( classe 2000) e Mario Polo ( classe 2001). Intanto la Divisione Calcio a 5 ha pubblicato i calendari della prossima stagione, si partirà il 9 ottobre con la gara interna contro la Senise, formazione di Potenza. Prima trasferta il sabato seguente in casa della Diaz Bisceglie.

Le prime dichiarazioni di Francesco D’Alauro:” Sono particolarmente emozionato per l’avvio della stagione. La Chaminade ha allestito una squadra molto giovane, non vedo l’ora di poter mettere la mia esperienza a disposizione dei compagni. Darò il 110% voglio tornare in campo per divertirmi e tornare a praticare uno sport che mi ha dato tanto e a cui credo di poter dare ancora tanto”.