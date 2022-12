Il polittico murale dell’incoronazione di Maria nella pieve di San Leolino a Rignano sull’Arno

Un caso problematico

Collocato originariamente nella piccola abisde alla destra dell’altare maggiore, il polittico raffigura l’incoronazione della Vergine con angioli musicanti, le sante Maddalena e Agata nello scomparto di destra e santi vescovi in quello di sinistra.

Nella fascia inferiore i tondi con mezze figure di Gesù, la Madonna, S. Giovanni e altri santi. La data mutila non consente una sicura datazione. Soccorrono a questo riguardo, ma solo in parte, le schede ministeriali compilate dal Carocci nel 1889 e dal Giglioli nel 1914. Quest’ultimo ha riconosciuto nei personaggi dell’arco sinistro del polittico i santi vescovi Romolo e Biagio. Nessuna indicazione circa la identificazione di questi santi è invece contenuta nella scheda del Carocci. Gli autori divergono sulla datazione dell’affresco: l’uno (il Giglioli) riporta la data “M. CCCLX…”, l’altro (il Carocci) quella del “MCCCXXX”.

Entrambi non avanzano, invece, alcuna attribuzione sul nome dell’artista. Soltanto il Carocci fa generico riferimento ad “un giottesco che in alcune parti, specialmente nelle figure dell’Incoronazione sente sempre l’influenza dell’arte detta comunemente bizantina, mentre in altre ha tutta la delicatezza ed il sentimento delle opere del maestro”. Con qualche eccezione l’affresco è rimasto, comunque, ignorato dalla letteratura critica. Solo di recente è stato proposto il riferimento all’ambito di Andrea Orcagna e dei suoi fratelli Iacopo e Nardo di Cione.

Osserviamo, come primo dato d’interesse, l’appartenenza dell’opera a quel genere artistico poco frequente sul nostro territorio, che simula ad affresco la struttura tipica del polittico in legno posto generalemte sopra o dietro l’altare. Da qui la tipica ripartizione in scomparti o sezioni con quella centrale più grande, divise da pilastrini e/o colonne tortili con archi a sesto acuto, predella inferiore e cornice perimetrale. Alla diffusione di questo genere non furono indifferenti ragioni economiche considerando le ingenti somme necessarie per la realizzazione di pale su tavola rispetto a quelle condotte su muro.

Particolare attenzione era posta nella simulazione tridimensionale delle cornici lignee e in generale di tutta la carpenteria di ripartizione al fine di accrescere l’effetto illusionistico dell’opera. Nel caso nostro tale effetto è stato suggerito dalla marcata ombreggiatura degli archetti polilobati, dei pilastrini con capitello scorciato, delle colonnine tortili e del piano di appoggio della predella.

Sul piano strettamente decorativo anche la pratica della foglia d’oro molto utilizzata nelle pale su tavola, è stata sicuramente adottata nel nostro affresco. Sulle aureole e sullo sfondo sono state infatti rinvenute tracce di una antica doratura. A marcare gli effetti illusionistici delle cornici restano pure le impronte sbiadite delle foglie rampanti sugli archi ogivali. Così pure i riquadri decorativi della predella con medaglioni intercalati da un motivo a viticcio rimandano a modelli già noti nella produzione su tavola come quello di Giovanni del Biondo in santa Felicita a Firenze.

Durante i primi interventi di restauro e consolidamento della pieve, condotti sotto la mia direzione dalla Soprintendenza negli anni 91-95, le condizioni dell’affresco si presentavano particolarmente critiche. Insieme al degrado della superficie pittorica, dovuto principalamente alle pessime condizioni microclimatiche ed a cattivi restauri, si mostravano evidenti gli effetti traumatici prodotti sulla muratura di supporto dai numerosi fenomeni franosi che per secoli hanno interessato il versante collinare nord dell’abitato di Rignano. Sull’intera superficie erano presenti crettature, cadute diffuse di colore e sollevamenti a scaglie, localizzate in massima parte nella zona destra raffigurante le due Sante e sul vestito del primo angelo a sinistra. Intorno al Cristo e alla Madonna sono stati rinvenuti numerosi chiodi serviti probabilmente per apporre corone o ex voto. La zona sottostante le figure dei vescovi e quelle perimetrali delimitate dalle cornici, avevano subito vistosi rifacimenti dell’intonaco, eseguiti probabilmente nei primi decenni del XVIII sec. allorchè si dette mano alla ricostruzione della parte anteriore della chiesa e al rinnovamento degli apparati decorativi. La struttura muraria di supporto costituita da laterizio e malta, era coperta da un arriccio di spessore consistente, circa 1,5 cm., sul quale era stato steso l’intonachino pittorico di circa 5 mm. Sono state accertate 12 giornate di lavoro con andamento dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra. Le parti architettoniche, con la sola eccezione delle colonnine tortili e dei pennacchi rampanti sugli archi acuti tracciati con polvere di carbone, sono state disegnate con la tecnica dell’incisione diretta. Uguale tecnica è stata adoperata per le aureole, i cuscini ed i panneggi dei personaggi principali. La pellicola pittorica è quasi interamente ad affresco ad eccezione delle zone già ricoperte di azzurrite (le vesti del Cristo e della Madonna).

Eseguite le operazioni di stacco, l’affresco è stato fatto aderire ad un supporto in fibra di vetro e resina poliestere dello spessore di circa mm. 15. Dopo le opportune stuccature è stato eseguito il restauro pittorico con due metodi distinti: ad abbassamento di tono sulle zone abrase, a selezione cromatica sulle nuove stuccature.

Certamente inconsueto rispetto ai modelli iconografici del tempo è la collocazione della Vergine alla sinistra del Cristo (quindi alla destra di chi osserva). Tale collocazione era assolutamente divergente dall’immagine canonica della Vergine alla destra del Cristo, a cui si era conformata sin dalle origini e con poche eccezioni tutta la produzione artistica cristiana. Consideriamo del resto che Maria in quanto “Vergine che intercede” per la Salvezza dell’umanità era considerata la “nuova Eva” e la sua immagine collocata in “cornu Evangelii”, cioè alla destra dell’altare (trono del Signore). Ugualmente nelle iconostasi delle chiese ortodosse (pareti di separazione tra il presbiterio e la navata) l’icona della Madonna è sempre posta alla destra del Cristo (quindi alla sinistra per chi guarda). Questa secolare tradizione aveva trovato fondamento nei brani biblici e negli atti della chiesa primitiva e sebbene andasse allentandosi a partire dal XV secolo, venne definitivamente sancita nel 1904 in un passo dell’enciclica Ad Diem Illum Laetissimum di Pio X che recita: Maria siede regina alla destra di Suo Figlio, rifugio cosi sicuro e ausilio cosi fedele in tutti pericoli […]. L’affresco di san Leolino è dunque tra le pochissime deroghe a questa regola canonica.

Ma la sorpresa maggiore arrivò durante le operazioni di recupero dell’arriccio, strato di intonaco grezzo sul quale veniva tracciato con terra rossa (sinopia) il disegno generale della composizione. Tale disegno sebbene frammentato e incompleto, eseguito velocemente senza particolare cura dei dettagli, rivelò inaspettatamente una raffigurazione del Cristo e della Vergine in posizione speculare rispetto all’affresco e, come tale, in linea con i tradizionali modelli iconografici. Sebbene lo studio delle sinopie condotto sistematicamente negli ultimi decenni abbia confermato la frequenza di pentimenti e variazioni nella conduzione delle opere a fresco, non ho personalmente cognizione di esempi analoghi di ribaltamento del quadro figurativo così drastici come il nostro.

Anche l’atteggiamento e la disposizione degli angeli musicanti risultarono nella sinopia del tutto diversi. Si possono scorgere almeno due angioli, frettolosamente abbozzati, che utilizzano strumenti a fiato (trombe, flauti, bombarde?). Nell’affresco invece con la sola eccezione dei cimbali (piatti a percussione), gli strumenti sono tutti cordofoni (mandola, viella, salterio). Non è forse un caso che l’angiolo di destra intento a pizzicare il piccolo salterio di forma trapezoidale poggiato sul petto, abbia le labbra socchiuse nell’atto di cantare. Il salterio infatti era prevalentemente utilizzato per accompagnare il canto dei Salmi.

Molti dunque gli aspetti singolari e problematici che fanno del nostro affresco un caso di non comune interesse.

Giorgio Elio Pappagallo