Il poker può essere considerato uno sport?

Quando si pensa al poker, la maggior parte delle persone lo inquadra come un gioco da casinò, ma c’è anche chi risponderebbe che si tratta di uno sport. Sì, proprio così, il poker da molti viene considerato una disciplina sportiva a tutti gli effetti e non solo un gioco di carte: in questo articolo cercheremo di capire il perché.

Perché si può definire una disciplina sportiva

Chi considera il poker un gioco d’abilità, come gli scacchi, sostiene che questa è determinante rispetto all’aleatorietà. È infatti possibile ribaltare anche una situazione potenzialmente negativa, ad esempio utilizzando l’arte del bluff. Certo, rispetto agli scacchi – che è unanimemente considerato un gioco d’abilità puro – è presente l’incertezza derivante dall’imprevedibilità delle carte.

Ma l’impatto della fortuna può essere limitato grazie ad una serie di competenze che sono principalmente di due tipi:

abilità matematiche;

abilità psicologiche.

Tra le capacità matematiche, ha un ruolo principale il calcolo della probabilità, che consente ai migliori giocatori di fare scelte consapevoli in base alle combinazioni date dalle carte che hanno in quel momento. I giocatori professionisti, infatti, sia che stiano giocando in un torneo live o su uno dei migliori siti online, fondano il loro modo di giocare proprio sulla teoria della probabilità e non certo sull’emotività o sul “sentirsi fortunati”. Tramite le innovazioni di uno dei siti leader nel mercato italiano, il poker online è riuscito a raggiungere le vette dei giochi più famosi. Non a caso, con un’esperienza di oltre venti anni ed una presenza internazionale, questo operatore riesce ad unire giocatori più esperti e i principianti che cominciano ad esercitarsi per imparare bene le mosse base e le combinazioni di poker fondamentali per il gioco.

Esistono delle regole, che anche i principianti possono applicare, per potersi orientare più facilmente nel calcolo della probabilità: in questo modo possono sapere quale è la possibilità che si realizzi il loro progetto di gioco (ed eventualmente quello degli avversari).

Un capitolo a parte meritano le abilità psicologiche. Anche se non sembra, nel poker la psicologia ha un ruolo di primaria importanza. Le competenze che sono maggiormente richieste sono il controllo delle emozioni e la capacità di analizzare il linguaggio del corpo. Chiaramente, riuscire a non far trasparire le proprie emozioni è un indubbio vantaggio durante una partita, perché si evita di dare informazioni preziose agli avversari.

D’altra parte, è utile saper cogliere tutti i segnali che gli altri giocatori manifestano, per lo più inconsciamente. Sapere “leggere” il linguaggio del corpo e la cosiddetta metacomunicazione, può fare davvero la differenza in una partita di poker tra professionisti. Più in generale, la capacità di raccogliere informazioni, legate sia alla psicologia sia allo svolgimento del gioco, rappresenta la chiave per migliorare il proprio gioco.

L’evoluzione del poker

Tra i giochi da casinò il poker è probabilmente quello che ha visto la più grande evoluzione negli ultimi decenni. Sebbene le regole siano rimaste le stesse, ad essere cambiato è innanzitutto il modo di concepire e considerare questo gioco e di conseguenza tutto il mondo che gli ruota attorno.

Fino alla prima metà del ‘900, il poker era considerato un gioco d’azzardo al pari della roulette e di altri classici giochi di carte. Inoltre, non godeva di una buona reputazione per via degli ambienti malfamati in cui spesso si giocavano le partite, spesso al limite della legalità. Non era infrequente che venissero organizzate delle “bische” clandestine, in cui era coinvolta anche la criminalità organizzata.

Fortunatamente, quei tempi oggi sono lontani, grazie al percorso di cambiamento che è stato avviato negli scorsi decenni. Il punto centrale di questa evoluzione è rappresentato dal modo di concepire il poker, mettendo in primo piano le abilità rispetto al fattore fortuna. Sebbene quest’ultima abbia sicuramente un ruolo in una partita, in realtà molti considerano altrettanto determinante la strategia che si mette in atto.

I primi libri di strategia

A partire dagli anni ’60 e ’70 hanno iniziato ad essere pubblicati dei libri di strategia per il poker. Una pubblicazione che è considerata una vera e propria “Bibbia” dagli appassionati è sicuramente “Super/System – How I Won One Million Dollars Playing Poker” (Come ho vinto un milione di dollari giocando a poker) scritto nel 1979 da Doyle Brunson. Il testo espone in modo completo le principali strategie generali, applicabili alle diverse specialità, che aumentano le probabilità di vittoria e che sono valide ancora oggi.

Molto importante anche il libro “The Theory of Poker” pubblicato l’anno precedente, nel 1978, da David Sklansky. L’opera, che è stata rielaborata in diverse edizioni successive, si concentra soprattutto sui principi fondamentali che portano i giocatori di successo a scegliere la miglior mossa possibile in base alla situazione.

L’importanza delle WSOP

Se il poker è quello che conosciamo oggi, molto dipende dall’organizzazione delle World Series Of Poker (WSOP). Si tratta del più importante e più prestigioso evento di poker al mondo, che viene organizzato ogni anno a Las Vegas e incorona quello che viene considerato il campione mondiale di poker.

Sebbene la prima edizione ufficiale a Las Vegas venga considerata quella del 1970, già a partire dal 1968 era stato organizzato a Reno, sempre nel Nevada, un evento omonimo che viene universalmente riconosciuto come il suo precursore. Le prime edizioni erano ad invito e videro la partecipazione di pochissimi giocatori, senza alcuna copertura mediatica, ma negli anni successivi le WSOP iniziarono a diventare l’evento di riferimento del poker mondiale.

Insieme alle World Series of Poker, anche numerosi altri tornei di poker dal vivo hanno iniziato ad essere organizzati in tutto il mondo, contribuendo a ridefinire l’immagine del gioco stesso: il poker ha infatti cominciato ad essere giocato in un contesto competitivo, come un vero e proprio sport. Il seme del cambiamento era stato piantato.

Ma quindi il poker è uno sport?

Per essere definita uno sport, una qualsiasi disciplina deve avere come requisito che l’abilità sia determinante nella vittoria. Anche un gioco di carte può essere definito uno sport, come è il caso del Bridge, che in Italia viene riconosciuto come disciplina sportiva dal CONI fin dal 1993. Nel Bridge, infatti, sono fondamentali l’intuito, la deduzione, la capacità di analisi e sintesi. Queste caratteristiche hanno contribuito a definire questo gioco un vero e proprio sport della mente, che secondo alcuni studi scientifici è in grado anche di prevenire o migliorare alcune malattie senili.

Se il Bridge è riconosciuto senza problemi come sport, per il poker la situazione è un po’ meno chiara, soprattutto in Italia. Finora, questo gioco – e in particolare la specialità Texas Hold’em – non ha ottenuto alcun riconoscimento ufficiale come disciplina sportiva da parte del CONI, nonostante siano presenti associazioni di praticanti, esattamente come per altre discipline e nonostante molti professionisti si siano prestati spesso come testimonial.

Nel nostro Paese è comunque possibile praticarlo per fini sportivi senza incorrere in alcun reato, grazie a diverse sentenze della Cassazione che lo hanno escluso dai giochi illegali (cioè d’azzardo). Dal 2016, comunque, i circoli italiani di praticanti sono autorizzati ad organizzare i tornei live di Texas Hold’em e di altre specialità come l’Omaha Poker.

L’allenamento è determinante

Un’altra motivazione che spinge molti a considerare il poker una disciplina sportiva è l’importanza della preparazione. Come per qualsiasi altro sport, anche nel poker è necessario allenarsi per conseguire risultati determinanti o comunque per migliorare.

I giocatori migliori si sottopongono a lunghe sessioni di gioco con il solo scopo di sviluppare determinate caratteristiche o apprendere alcune abilità. Il poker diventa così parte di una routine quotidiana che viene programmata in modo metodico, esattamente come fa uno sportivo che si allena per una gara di una qualsiasi disciplina.

Anche lo studio riveste un ruolo da non sottovalutare, perché alla pratica va affiancata la teoria. In questo senso il poker può essere paragonato agli scacchi, nei quali lo studio delle mosse è determinante per poter migliorare la propria strategia di gioco. Come sulla scacchiera, ad alto livello, senza studio è impossibile aumentare il proprio punteggio Elo, così sul tavolo verde non è possibile battere gli avversari più forti senza aver approfondito la parte teorica.

I giocatori professionisti Un’altra caratteristica del poker che lo accomuna ad altre discipline sportive è la presenza dei professionisti. Si tratta di giocatori che hanno scelto di dedicare tutte le loro energie al poker, portando le loro abilità ad un livello professionale. Come gli sportivi vincono i premi delle competizioni, anche i player migliori guadagnano grazie ai premi dei tornei dal vivo e online a cui partecipano. Quelli che arrivano ad eccellere, riescono a diventare milionari grazie al poker.