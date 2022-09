Il piccolo ma affascinante Molise si mette in mostra su Sky, a “4 Hotel” vince…

Per saperlo bisogna attendere la puntata di questa sera, domenica 4 settembre. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno, con puntata disponibile anche in streaming e on demand su Now

Torna questa sera alle 21.15 su Sky Uno l’appuntamento con ‘4 Hotel’, il format condotto dal pluripremiato chef Bruno Barbieri.

E lo fa accendendo i riflettori sul Molise

A sfidarsi infatti, nella puntata di oggi domenica 4 settembre, come anticipato in un precedente articolo saranno le strutture della piccola regione. Qui Barbieri ha soggiornato in quattro strutture: a Campobasso, Isernia, in Alto Molise (Capracotta) e sulla costa, nello specifico Montenero di Bisaccia.

Tante le sorprese nella puntata del 4 settembre. Non solo hotellerie, ma anche cultura, tradizioni e bellezze paesaggistiche: e proprio a Campobasso che ci saremo anche noi – scrivono sulla pagina fb i ragazzi dell’associazione Pro Crociati e Trinitari – Ebbene sì, non soltanto strutture ricettive e buon cibo ma anche qualche simpatico siparietto di storia per completare la sana e divertente competizione tra gli albergatori molisani”.

“Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel – scrivono gli organizzatori – è pronto a mostrare un territorio poco conosciuto ma sorprendente, pieno di spunti e tutto da scoprire. Tra palazzi storici, alberghi diffusi e country house a due passi dal mare, l’episodio molisano mostrerà come tutti i gusti vengano pienamente soddisfatti”.

4 Hotel: le regole del gioco dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest’anno, come negli scorsi anni, quattro albergatori si sono dati battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara sono sempre le stesse, con quattro categorie da votare, location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10.

Quest’anno protagonista della valutazione è stata anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che è stata una delle qualità che hanno fatto o meno apprezzare di più la struttura dall’impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti sono segreti sino alla scoperta del vincitore. L’attenzione all’ecologico e all’uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventato uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri.

Allora, non resta che attendere la puntata per scoprirne di più. Appuntamento, quindi, domenica 4 settembre alle ore 21:15 su Sky Uno, con puntata disponibile anche in streaming e on demand su NOW.