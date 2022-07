Il piccolo Antonio è volato in cielo, il sindaco Valente ai cittadini: restiamo vicini alla famiglia

Il ragazzino è stato strappato all’affetto della sua famiglia da un male incurabile. Il primo cittadino di Vinchiaturo si rivolge alla sua comunità

“Come ho fatto anche in altre occasioni, preferisco intervenire pubblicamente solo a distanza di qualche giorno da eventi luttuosi strettamente personali che, tuttavia, colpiscono inevitabilmente tutta la comunità”.

E’ l’incipit di un post su facebook del sindaco Valente, primo cittadino di Vinchiaturo, ad alcuni giorni da un evento che ha colpito l’intera comunità: la scomparsa del giovane Antonio, volato in cielo a causa di un male incurabile.

“Ritengo infatti che sia compito di chi amministra una collettività rispettare con discrezione il dolore privato, pur essendo presente concretamente accanto a chi quel dolore lo subisce. Personalmente – continua Valente – nonché a nome dell’Amministrazione Comunale che rappresento, ho avuto già modo di esprimere a Nello a Maria, nonché agli altri familiari, il profondo sgomento e la grande tristezza che ha pervaso tanti per la prematura scomparsa del piccolo meraviglioso Antonio”.

Poi un accorato appello, rivolto a tutti i cittadini: “Mi permetto di chiedere di continuare a far sentire sempre la propria vicinanza a questa famiglia così duramente colpita affinché non si sentano mai soli. Vivere in un paese significa anche gioire insieme e condividere la tristezza con gesti di concreta partecipazione, andando oltre gli aspetti formali e le apparenze”.