Il piatto piange

di Gennaro Ventresca

Quasi tutti i vecchi amici hanno lasciato piazza Polmonite. Alcuni hanno lasciato per sempre anche questo mondo. Nell’indifferenza di un anno che per fortuna sta per andar via, ma che nessuna memoria, né i libri di scuola potranno dimenticare. Stavamo invecchiando ricordando De Pase e Metullio, Sciarretta e Cordone e tutti gli altri dei giorni lontani. Invecchiare è un privilegio solo se hai ricordi che ti fanno compagnia. Scrive il poeta. E a noi piaceva far scivolare il discorso anche sulla poesia.

***

Ho buttato giù dei nomi che non dicono niente ai giovani. I giovani hanno bisogno di altri eroi. A noi bastavano quei due triestini -due terzini- giunti di notte, per cercare fortuna e qualche bella morosa. Metullio ne trovò una che sarebbe diventata sua moglie. E, finita la breve carriera di paghe magre, la fece salire sul treno coi sedili di legno e se la portò lontano. In terra giuliana. Per vivere di altri redditi, più sicuri e concreti.

***

Romano Sciarretta vestì il rossoblù per una sola stagione. Fece gol e strage di cuori. Tra un amorino e l’altro trovò anche il modo di non far invecchiare i libri di giurisprudenza che si era portato in valigia. Lo attendeva la laurea che conseguì anche in modo piuttosto brillante. Una laurea che gli ha consentito di diventare un eccellente avvocato a Terni, la sua città. Segnò 14 reti il bel Romano, divenne addirittura un mito per alcuni giovani calciatori. Valga per tutti Fernando Massimo, centravanti della Primavera, che ne rimase conquistato, al punto che gli amici da quel momento lo soprannominarono Sciarretta.

***

Nazareno Cordone, nativo di Pietracatella vestì la nostra maglia solo dopo aver raccolto consensi e accumulato un bel gruzzolo prima a Lecce e poi a Siena, due magnifiche città le cui squadre salivano e scendevano dalla B. Nazareno con il sinistro ancora abituato a fare grandi cose disse si al professor Colagiovanni. Il primo anno giocò sempre e bene, 33 presenze e 5 gol, ma l’anno dopo un brutto male iniziò a tormentarlo. Strinse i denti, ma a metà stagione lasciò lo spogliatoio. Compresa la tuta che il custode Armando mi girò, facendomi accantonare quella scolorita che mi era stata consegnata alla vestizione.

***

Leggo, leggo…leggo. E pensare che da ragazzo odiavo i libri. Per fortuna si cambia nella vita. Qualche volta in meglio. Come nel mio caso. Il comodino con una pila di libri sormontanti da occhialini da vista. Adoro la scrittura dei giovani autori di argomenti sportivi. Da poco ho scoperto il filone degli autori africani. Che magnifica sorpresa! Amo la gente che non posso più incontrare. Si parla e si chiacchiera a distanza. Meglio al telefono. O su Skype, così ci si guarda anche negli occhi.

***