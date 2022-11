Il piano operativo sanitario approda in consiglio comunale: chiesto il ritiro del documento

Si torna a parlare di sanità nel consiglio comunale di Termoli. Il presidente del consiglio comunale, Annibale Ciarniello, ha convocato l’assise civica per lunedì 14, dalle 18 in prima convocazione e il giorno dopo in seconda convocazione dalle 19 nel corso di una seduta aperta alla cittadinanza.

Sotto la lente la richiesta di ritiro del piano operativo sanitario che da più parti era stata avanzata all’indomani dell’inizio della discussione sul documento programmatico che in parte penalizza anche il basso Molise.

La stessa Conferenza dei Sindaci ne aveva chiesto il ritiro per poterlo vagliare nuovamente. Adesso la discussione approda in consiglio comunale a Termoli.