Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e la questione del riequilibrio di genere

Per ricostruire l’Europa dopo la pandemia di COVID-19 le istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Consiglio, in accordo con gli Stati membri dell’Unione), oltre a potenziare gli stanziamenti del bilancio settennale europeo 2021-2027, hanno dato vita ad un strumento finanziario temporaneo che prende il nome di NeXt Generation EU. Esso mette a disposizione degli stati membri 750 miliardi di euro per riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus e creare un’Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

All’interno di Next Generation EU c’è un pacchetto finanziario molto importante che prende il nome di dispositivo per la ripresa e la resilienza – Resilience and Recovery Facility (RFF): è il fulcro di NextGenerationEU, e metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.

L’Italia usufruirà di circa € 82 miliardi di trasferimenti e fino a € 120 miliardi di prestiti, per un totale di oltre € 200 miliardi. Nel caso dell’Italia si tratta di un’occasione senza precedenti per intervenire su quelle strutture fondamentali e quei nodi irrisolti che condizionano il futuro del nostro Paese e la sua capacità di progresso e crescita. Per poter ottenere questi finanziamenti però ogni Stato membro deve presentare alla Commissione europea un proprio Piano nazionale che prende il nome di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in via ufficiale entro il 30 aprile 2021. Il Piano dovrà essere valutato dalla Commissione europea entro due mesi e successivamente approvato dal Consiglio dell’UE, a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla proposta della Commissione. La valutazione positiva da parte della Commissione delle richieste di pagamento è subordinata al raggiungimento di pertinenti traguardi intermedi e finali. I motivi economici e politici che sottintendono all’ingente trasferimento di risorse tra Stati membri, realizzato peraltro per la prima volta attraverso lo strumento del debito comunitario, si fondano su due concetti chiave: che il RRF si configura come un finanziamento per il conseguimento di un obiettivo multisettoriale, e non un fondo di copertura di spese, e che la ripresa economica degli Stati membri dopo lo shock di COVID-19 possa avvenire proprio in un momento di grave difficoltà del ciclo economico.

Alla base del RRF ci sono i seguenti indicatori:

1) dedicare almeno il 37% della dotazione al sostegno della transizione verde, compresa la biodiversità;

2) destinare almeno il 20% alla trasformazione digitale;

3) esplicitare le modalità con le quali il Piano intende rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale, istituzionale ed economica, anche attraverso la promozione di politiche per infanzia e gioventù;

4) definire i target intermedi e finali e un calendario indicativo dell’attuazione delle riforme e degli investimenti, da completare al più tardi entro la fine di agosto 2026;

5) indicare le modalità per il monitoraggio e l’attuazione del Piano, tappe, obiettivi e indicatori inclusi

Le questioni di importanza strutturale, indicate come macro aree di intervento del Piano e che sono considerate il motore per far ripartire la crescita e migliorare la competitività dell’economia, sono: la digitalizzazione e l’innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale. Queste a loro volta fortemente interconnesse con 3 priorità trasversali: la parità di genere, la questione giovanile e quella meridionale.

Il testo del Piano italiano è in fase è stato oggetto di un confronto con la società civile, l’associazionismo, le organizzazioni sindacali e gli esperti, ascoltati in audizioni informali dalle varie Commissioni della Camera dei deputati (Bilancio, Finanze, Agricoltura, Esteri, Affari sociali).

Ora è all’attenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi, affiancato dai Ministri competenti per materia e da una società di consulenza.

Diverse le osservazioni pervenute al piano finora redatto dal precedente governo. Una tra tutte quella riguardante il mancato rispetto del riequilibrio di genere. Nel Piano vi sono alcune risorse a sostegno all’ empowerment femminile e di contrasto alle discriminazioni di genere, nonché all’aumento dell’occupazione, al rafforzamento della formazione sul lavoro e ad alcune misure che potranno facilitare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Le risorse destinate, genericamente e senza conoscerne a pieno i dettagli progettuali, a questi obiettivi ammontano a:

4,47mld per la fiscalità di vantaggio per nuove assunzioni al sud di giovani e donne

10,45mld per rafforzare le infrastrutture sociali a favore di minori, anziani e persone con disabilità, per migliorarne la qualità della vita e favorire l’occupazione femminile

1mld per il fondo tempo pieno scuola

0.4mld per il sostegno all’imprenditoria femminile

Si tratta con tutta evidenza di risorse esigue, e di misure che peraltro non sembrano connesse con alcune criticità divenute croniche nel nostro Paese. Da decenni in Italia non vengono adottati piani straordinari di investimento per l’occupazione femminile e per le infrastrutture sociali. Nel mese di dicembre 2020 i dati statistici offrono un quadro drammatico: su circa 100 mila occupati in meno, 99.000 sono donne, nel 60% dei casi sono giovani. In entrambe le classi di età tra i 25 e 29 anni e i 30 e 34 anni il tasso di occupazione femminile in Italia è inferiore anche a quello della Grecia (6 punti in meno). Nel nostro Paese gli investimenti in infrastrutture sociali e in sanità prevedono un 30% in meno di occupati rispetto alla media europea, come anche nell’istruzione assistiamo ad un sottodimensionamento occupazionale, e se consideriamo che questi sono settori nei quali prevale la presenza femminile si comprende quanto siano penalizzate le donne. Necessario sarà valutare ex ante, in itinere ed ex post, le ricadute di tutte le misure del PNRR in ottica di genere, per evitare gli squilibri. Vedremo se l’operato del Presidente Draghi si discosterà dalla bozza del precedente piano su questa tematica.

