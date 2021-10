Il percorso pedonale Vazzieri-San Giovanni ritrova finalmente il ‘look’: ripulita tutta l’area

Dalle segnalazioni agli interventi. Qualche giorno fa il comune di Campobasso – dopo aver ricevuto le segnalazioni di diversi cittadini – ha provveduto allo sfalcio e alla pulizia del percorso pedonale Vazzieri-San Giovanni, che da diverso tempo si presentava in stato di totale abbandono. Una situazione tornata alla normalità come testimoniano le fotografie scattate da alcuni passanti, desiderosi di ritrovare una comoda postazione per passeggiate e momenti di relax, fin dalle prime ore del mattino. “Andava fatto da diverso tempo, ma meglio tardi che mai….”, il coro unanime dei cittadini.

E dall’assessore Cretella, un messaggio chiaro via social. “Posso confermare – ha spiegato – che l’intervento in questione era già programmato da tempo. L’area è stata ripulita nei giorni scorsi. Tuttavia ci tengo a ribadire un concetto: le segnalazioni, di ogni tipo, sono sempre utili quando mosse da uno spirito costruttivo e di partecipazione condivisa”.