Il Pd impugna il Pos: “Ricci è un traditore, asservito a Toma”

Il consigliere Stefano Buono prende posizione contro la decisione del sindaco di Venafro di non impugnare il Pos: le motivazioni sono “una toppa peggiore del buco”

Continuano le polemiche intorno al Pos, a parlare è Stefano Buono, presidente di Partecipazione Democratica e consigliere Comunale PD di Venafro: “Le motivazioni per le quali abbiamo deciso di impugnare il Piano Operativo della Sanita’ verranno dettagliatamente esposte in una prossima conferenza stampa. Spiace intanto rilevare l’assenza del Comune di Venafro e del sindaco Alfredo Ricci tra i ricorrenti. Altri comuni, come Isernia e Larino, comitati, associazioni e Partiti hanno giustamente intrapreso questa strada. Il sindaco di Venafro ha da tempo smesso di combattere per i diritti dei molisani e dei venafrani per una duplice ragione che caratterizza anche la sua inesistente azione amministrativa in Comune: da una parte è incapace, dall’altra è totalmente asservito al “governatore“ Toma e a questa maggioranza di centro destra in Regione. Addirittura dichiara, senza che nessuno lo avesse interrogato a riguardo, di aver appositamente non impugnato il POS poiché considererebbe inutile un atto di questa natura in quanto lo stesso sta per scadere. La toppa è peggiore del buco. Consapevole del torto provocato all’intero territorio prova preliminarmente a giustificarsi. I latini avrebbero detto: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”. La verità è che inutile è il Suo operato politico e quello di questa maggioranza. La realtà dei fatti ci dice anche molto circa l’incoerenza di chi ha barattato il proprio percorso personale a danno dei diritti collettivi. Nel dicembre del 2019 il Sindaco Ricci faceva infatti votare una mozione che impegnava la Giunta Comunale a rivendicare in primis la nomina di Donato Toma a Commissario della Sanità e in secondo luogo a impegnare quest’ultimo, una volta nominato, a chiedere le deroghe al “decreto Balduzzi “ e quindi ad investire sulla sanità pubblica e ad operare un rilancio anche del S.S. Rosario di Venafro “ così da restituire a quest’ultimo il ruolo e la dignità di ospedale e presidio di garanzia effettiva del diritto alla salute dei cittadini”, recitava testualmente l’atto adottato. E’ evidente che l’unica cosa ottenuta, nostro malgrado, è stata la nomina di Toma a Commissario ad Acta alla sanità dopo la quale Ricci ha “dimenticato“ gli altri punti della mozione citata, il diritto alla salute dei cittadini, la storia del S.S. Rosario, la dignità di un territorio. Non aver impugnato il POS vuol dire questo ed altro ancora. Saranno i cittadini a giudicare al momento opportuno, intanto sarebbe dignitoso che ci risparmiasse l’auto difesa preventiva. Continueremo Noi la battaglia per fare in modo che presto o tardi le donne e gli uomini di questa terra possano vedersi riconosciuto questo diritto e che anche il SS Rosario di Venafro, forse la struttura che ha subito le maggiori vessazioni anche da quest’ultimo piano sanitario, possa essere oggetto di un rilancio concreto. Impugneremo questo POS ingiusto e illegittimo, e questo sarà solo l’inizio della battaglia per fare in modo che anche in questa regione, presto o tardi, possa esserci un sistema sanitario di qualità”.