“Il Pd esce sconfitto. Pesa il mancato accordo coi 5Stelle”, la disamina di Facciolla

A penalizzare è stata sicuramente la decisione presa a livello nazionale di andare divisi rispetto al MoVimento 5Stelle “con il quale avevamo iniziato una collaborazione su temi anche di carattere politico”.

È chiaro nella disamina della sconfitta il segretario regionale del Partito Democratico in Molise, Vittorino Facciola. Una debacle del Pd che forse nessuno si aspettava in Molise in questi termini.

Le facce, all’interno del seggio di Difesa Grande a Termoli (tra quelli storicamente più di sinistra nella città bassomolisana) sono di sconfitta e di rimpianto.

“Il Partito Democratico esce sconfitto – ha affermato Facciolla – siamo al di sotto delle aspettative. In Molise cresce di un punto e mezzo e la coalizione cresce di pochissimo rispetto alle politiche 2018 quel poco che non basta minimamente a rendere competitivo su collegi che sono uninominali”.

Tra i punti a sfavore sicuramente il mancato accordo con i 5Stelle il cui risultato, invece, va oltre le aspettative. “Adesso è il momento della riflessione – conclude Facciolla – anche in vista delle prossime elezioni regionali”.