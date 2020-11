Il Pd controbatte al sindaco Roberti: “Continua a non rispondere e informare”

“Avevamo detto che la speranza era l’ultima a morire e purtroppo con questo Sindaco la nostra capacità di sperare e di ravvedersi nei suoi confronti è definitivamente morta. Avevamo anticipato la sua non risposta anzi le sue non risposte ricche di intimidazioni, di individuazioni di false colpe altrui, di cose che non c’entrano nulla e di generalismi inutili -si legge nella nota del gruppo Pd e Vota x Te Termoli- Non risposte al plurale perché dopo il nostro intervento e dopo quello della consigliera Stumpo il nostro Sindaco è uscito dal letargo COVID in cui era caduto lungamente e dopo una sua nota addirittura convoca una conferenza stampa e lo fa con lo schieramento di tutta la Giunta e magari la maggioranza dei consiglieri che coinvolge solo per le proprie improbabili difese mediatiche mentre per tutte le altre scelte che riguardano ben altro fa da solo e le prende in perfetta e consapevole solitudine senza coinvolgere nessuno.

Però il copione è sempre lo stesso: non rispondere e non informare i cittadini da una parte e dall’altra insultare gli oppositori, dare colpe inesistenti agli altri e poi mistificare travisare per creare confusione e quindi dare una “non-informazione”.

Crediamo che ciò che il Sindaco “non ha detto” nella propria conferenza stampa sia la sintesi di quanto sopra ed ancora una volta con un refrain stonato attacca la vecchia amministrazione colpevole non si sa di quali nefandezze e lo fa avendo schierato accanto a se importanti pezzi della stessa amministrazione Sbrocca e con al piano di sopra gli stessi Dirigenti!

Gli ricordiamo che lui è Sindaco da ormai un anno e mezzo ed il governo Regionale ha ormai raggiunto la metà del suo mandato. La smetta di dare colpe agli altri come il peggiore dei politici o come qualcuno lo ha ribattezzato un “coniglio politico” e si assuma le sue responsabilità per ciò che gli compete e riconosca quelle del governo regionale per le sue competenze. Esca da quella sua “casacca di amicone per forza” e vada veramente a calciare le porte della Regione che per questo territorio non ha fatto, non sta facendo e non farà NULLA in ogni settore (Ci smentisca!).

Lo ripetiamo un sindaco politicamente schizofrenico e dalla doppia o tripla personalità politica: “l’importante è difendere le mie manchevolezze, le cose che non ho fatto, del resto e della mia squadra non mi interessa nulla” questo è ciò che appare esprimere in queste occasioni.

Purtuttavia non risponde a ciò che gli è stato chiesto né su cosa ha fatto (con numeri e non con chiacchiere) per arginare il COVID nella nostra città in questa orribile seconda ondata e né su cosa ha programmato.

Gli avevamo chiesto di smentirci su ciò che avevamo detto nel nostro precedente intervento ma non insultandoci ma portandoci fatti e numeri. NULLA! Il buon Sindaco l’unico numero che ci porta e che lui lavorerebbe incessantemente da nove mesi ripetendolo ossessivamente come se questo ci dovesse acquietare: no Signor Sindaco non ci acquieta affatto anzi ci spiega come il “suo incessante lavoro” non ha portato a nulla per la nostra città a dimostrazione di come lei lavora assai male.

Le assicuriamo inoltre che il lockdown non ci ha provocato problemi psichici e vorremmo essere rassicurati che questi non ci siano in lei.

In realtà Roberti non risponde perché non sa cosa rispondere non avendo fatto nulla: questa l’amara verità. Non ha una strategia, né una programmazione e probabilmente neppure le conoscenze e le competenze per affrontare questa terribile pandemia: ed allora la colpa è degli altri anche se hanno smesso di governare da anni! Purtroppo lei Sindaco è un debole incapace di governare questa città nell’ordinario figuriamoci in una emergenza sanitaria!!!!

E ne sono state prove sia gli articoli usciti sulla stampa e sia il contenuto della conferenza stampa effettuata nella giornata di ieri.

Lei Signor Sindaco non risponde sull’Ospedale di Termoli anzi si nasconde come fanno i deboli e si trincera su presunte colpe altrui (e quanto mai!) ma non ci dice che fine farà il San Timoteo con il COVID. Ci dice solo che in Medicina d’urgenza sono stati ricoverati malati COVID come aveva denunciato la consigliera Stumpo ed il Segretario del Circolo PD Chimisso (e non lei), ma non ci dice quanto tempo gli stessi sono rimasti e quali sono state le diagnosi di entrata. Cosa di cui un Sindaco-Autorità sanitaria avrebbe dovuto prontamente informare la cittadinanza. Noi vorremmo sapere lei cosa sta facendo per il nostro Ospedale? Quali sono le azioni concrete che lei ha messo in campo versa la Regione verso il Commissario sia come Autorità sanitaria e sia come Sindaco.

La giornata di ieri in tema COVID è stata un’altra giornata campale per la nostra città ed i Termolesi non sanno nulla e non sanno se possono andare in Ospedale in tutta tranquillità (perché ci sono i percorsi separati, perché ci sono i locali di transito e gli spogliatoi dedicati, perché ci sono sufficienti ed idonei dispositivi di sicurezza ecc. ecc.). Le ripetiamo che il monitoraggio e la salvaguardia della salute del nostro territorio cittadino è suo compito e lei o non lo sta svolgendo o quel che è peggio lo sta celando a noi ed alla cittadinanza. E vogliamo risposte concrete non il racconto dei massimi sistemi o il sentirci dire che stiamo facendo opera di terrorismo psicologico.

Ci dica quale è la sua programmazione in caso di implemento dello stato emergenziale per Termoli (l’ha fatta non l’ha fatta) e non ci dica che avete aperto il COC che nulla c’entra con la sua funzione di Autorità Sanitaria che è funzione singola. Ci parli del resto della sanità non-covid all’interno del Nosocomio Termolese. Ci parli del reparto del Pronto Soccorso, del servizio di Diabetologia, dei reparti di anestesia, di chirurgia, di ortopedia, di ostetricia ecc. della medicina territoriale, dei medici di base. In altri termini ci dica con numeri alla mano e non con le sue idee quale è lo stato della salute dei cittadini di Termoli in questo difficile periodo e, per favore, non divaghi come se noi ed i Termolesi avessimo l’anello al naso. Le ricordiamo che non si muore solo di COVID anche a Termoli.

A proposito noi del centrosinistra diamo ancora una volta piena solidarietà a tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale di Termoli ma di tutta la Regione Molise (medici, infermieri e tutti gli altri) che di nuovo stanno combattendo in prima linea una vera e propria guerra contro un nemico invisibile senza che però questa volta, contrariamente al Marzo scorso, ricevono tutta quella solidarietà di cui hanno sicuramente bisogno. Va loro un plauso ed un ringraziamento per la dura attività che stanno svolgendo.

Lei Signor Sindaco non risponde sui controlli che il Comune dovrebbe fare e dare informazioni con un ordine quantitativo e non con mere espressioni generiche quali “le forze dell’ordine si sono impegnate”. Lei è a capo della Polizia Municipale di Termoli e quindi immaginiamo che abbia dato precisi ordini alla stessa in merito al monitoraggio ed ai controlli sulle prescrizioni e divieti COVID. E’ all’occhio di tutti che una parte delle persone purtroppo girano in città ancora senza mascherine e che alcuni locali non chiudono alle 18.00 in barba non solo alla normativa ma anche e soprattutto a coloro che invece rispettano divieti e prescrizioni.

Lei Signor Sindaco non risponde sui trasporti urbani eccezion fatta nel dare la colpa al Ministro De Micheli senza però spiegare il perché. Le vorremmo ricordare che la competenza sul trasporto pubblico urbano è sua mentre quella sul trasporto pubblico regionale è della Regione!!!!

Lei Signor Sindaco non risponde sull’attività che dovrebbe svolgere quale Autorità sanitaria: quali sono i suoi provvedimenti in merito?

Lei Signor Sindaco, in altri termini, continua a non rispondere e a non informare la cittadinanza violando specifici obblighi a cui è tenuto, ma noi del centrosinistra vigileremo e continueremo a fare da pungolo sulle evidenti sue manchevolezze e lo faremo finchè voce non ci venga tolta.