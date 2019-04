Il Pd bacchetta Toma e Conte: «Dove sono i fondi per i Cis?»

Una conferenza stampa per bacchettare il governo regionale e quello nazionale. A Toma, il capogruppo in consiglio regionale del Pd Micaela Fanelli e il segretario regionale del partito Vittorino Facciolla, contestano il bilancio. Il provvedimento sarà in Aula a partire dal 27 aprile e per i consiglieri Pd «è una copia di documenti precedenti, senza anima e prospettive, nel quale diminuiscono i fondi per i più deboli». Fanelli e Facciolla durante la discussione in consiglio proporranno una contro manovra.

Poi gli strali contro il governo e i contratti istituzionali di sviluppi per i quali – dicono gli esponenti Dem – non sono state approntate risorse e per questo temono sia un bluff. «Tutti insieme, istituzioni e partenariato economico e sociale, nell’unico interesse del Molise, proponiamo al Governo un’unica scelta sul Contratto Istituzionale di sviluppo, che il Partito Democratico – da anni – indica nel raddoppio della statale 647 “Bifernina”. Senza disperdere i futuri finanziamenti (di cui, è doveroso ricordarlo, ad oggi non si sa dove siano, a quanto ammontano e quando saranno disponibili), nel pieno rispetto degli scopi del CIS In particolare il Cis punta ad accelerare, nelle aree meno sviluppate, la realizzazione di infrastrutture funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese fonte riportando tutte le decisioni nell’unico organo istituzionalmente deputato a tali scelte, il Consiglio Regionale, dove da tempo, come Gruppo PD, abbiamo chiesto la convocazione di una seduta mono- tematica sul tema, incontrando il favore delle altre forze politiche.