Il Pd al Comune: ennesima, prevedibile bocciatura del nostro ordine del giorno su riapertura scuole in regione

«Nel consiglio comunale di Campobasso – si legge in una nota a firma di Bibiana Chierchia, Antonio Battista, Alessandra Salvatore e Giose Trivisonno – abbiamo letto una pagina già scritta e già letta del copione di una maggioranza grillina che si ripresenta continuamente uguale a se stessa. Abbiamo, infatti , assistito all’ennesima bocciatura di un odg scritto materialmente da noi, ma dettato dalle istanze delle cittadine e cittadini di campobasso sul tema dell’adeguamento della rete e dei percorsi e del numero di mezzi del trasporto pubblico urbano in seno alla ripresa della didattica in presenza anno scolastico 2020/2021. Considerato, infatti che, sin dall’inizio dell’emergenza covid, i nostri gruppi consiliari hanno chiesto la revisione e l’adeguamento del trasporto pubblico urbano in caso di ripresa, tanto attesa, delle attività didattiche in presenza. Considerato altresì che nelle settimane precedenti la riapertura nessuna commissione consiliare sulla mobilità si è riunita per prendere visione né tanto meno decisioni in merito all’adeguamento suddetto; noi abbiamo chiesto e torneremo a chiedere che il consiglio comunale di Campobasso faccia voti affinché sindaco e giunta ottimizzino e garantiscano la sicurezza del trasporto pubblico urbano nel pieno rispetto dell’attuale protocollo di prevenzione della pandemia covid; relazionino in consiglio e/o nelle competenti commissioni in merito ai flussi di studenti e lavoratori che dal 14 settembre 2020 utilizzano i mezzi Seac; sovrintendano al totale rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza da parte della ditta concessionaria unica del suddetto servizio di trasporto urbano. Un muro compatto di maggioranza ha detto no. Dobbiamo arrenderci? Assolutamente no».