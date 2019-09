Il Pd ai 5 Stelle: «Fronte comune anche in Molise»

Micaela Fanelli: «Con il governo giallorosso si apre una nuova fase anche in regione». Appello al Movimento per le provinciali di Campobasso

La trattativa è entrata nel vivo e ieri ha subito un’accelerazione. Le prossime potrebbero essere le ore decisive per la formazione del governo giallorosso. Ne abbiamo parlato con il capogruppo in consiglio regionale del Partito democratico Micaela Fanelli.

Consigliere Fanelli, a Roma sono in corso le consultazioni per la formazione del nuovo Governo nazionale, si avranno ripercussioni anche a livello locale?

«Se si aprirà una nuova fase, con un governo nazionale Pd/5stelle, certamente ci saranno delle conseguenze politiche rilevanti anche in ambito molisano. Alcune di stretta attualità, altre di prospettiva. E fin da ora, è possibile operare due riflessioni: una sul fronte ‘esterno’, del centrodestra locale, una sul fronte ‘interno’, PD e nuovi alleati. Di entrambe ho già parlato con gli amici e compagni e avrò modo di tornarci negli organi di partito, che già si è attivato e sta lavorando proprio per provare a coglierne gli effetti positivi e rilanciare».

Sul primo fronte, quello del centrodestra regionale, secondo lei cosa succederà?

«Il centrodestra regionale è imploso. Se la passa molto male già senza le modifiche dello scenario nazionale, figuriamoci se succederà che si troveranno un governo di orientamento completamente diverso. Leggo le dichiarazioni di Iorio e analizzo l’incapacità politica di Toma, Tartaglione e company di segnare dei goal a porta vuota, come alle elezioni di Campobasso o alla provincia di Isernia. È successo incredibilmente e drammaticamente il contrario. Il centrodestra locale affianca quindi ad una chiara incapacità amministrativa, una evidente incapacità di gestione politica. In questo quadro, l’eventuale cambiamento nazionale li mette in ulteriore difficoltà». Perché? «Perché non hanno più alcuna chiave di accesso. E anche su questo Toma fa finta di niente, come per le sconfitte. Ho ascoltato le dichiarazioni del governatore nell’affermare che nulla cambierà in Molise. Io, invece, penso l’esatto contrario. Visto che ora non ha più nemmeno il gancio nazionale della Lega, che lo ha visto ossequioso e intempestivo alla corte del re Salvini al Cala Sveva questa estate, dopo che si è sempre dichiarato uomo di Foza Italia. Né serve più l’assessore Mazzuto, che aveva questa sola funzione e che probabilmente verrà sacrificato sull’altare del rimpasto delle poltrone. E d’altronde era in freezer e considerato incapace di gestire l’assessorato dalla sua stessa maggioranza, che aveva sostenuto la sua sfiducia. Toma non si rende forse conto che la coalizione che lo ha eletto si sta dissolvendo senza che lui abbia la capacità di mantenerla unita e soprattutto che le due forze di opposizione in Consiglio Regionale (Pd e 5 Stelle) stanno per dar vita ad un nuovo Governo nazionale, con il quale, per forza di cose, dovrà rapportarsi. Deve quindi cambiare atteggiamento completamente. Sicuramente con la sua parte politica, ma questo non sta a me commentarlo o agire perché succeda, ci stanno pensando molto bene altri. Ma anche verso le minoranze. Toma e la sua Giunta devono cambiare approccio radicalmente».

In che modo? «Volendo spiegarla con una ‘metafora mitologica’, l’isola principale delle Tremiti è la nave di Diomede, pietrificata per punire i suoi atti di tracotanza verso gli dei: hybris per i greci. Non so se Toma ha un gommone che potrebbe essere pietrificato in uno scoglio, ma so che lo studio dei classici e le relative nemesi aiuterebbero molto l’onnisciente Presidente. ‘Tutto decido, tutto accentro’, così come avvenuto per le decisioni di programmazione e riprogrammazione dei fondi; le nomine a Molise Dati e invitalia, che violano la regola della designazione delle minoranze; le esclusioni dai bandi; i ritardi e gli errori negli appostamenti finanziari, come la recente vicenda dei debiti fuori bilancio pare dimostrare. E nulla, secondo lui, cambia dopo il capitombolo salviniano? Veramente di fronte a tutto ciò niente cambia? Sicumera vana a dispetto della realtà dei fatti. Personalmente gli suggerisco caldamente di cambiare approccio. Perché se PD e 5 stelle dovranno aiutare il governo regionale per gli atti nazionali che servono a questa terra, sarà necessario un atteggiamento diverso. La collaborazione si ottiene se si concede collaborazione. E oggi siamo qui ad offrirgli un ‘ponte’ serio e percorribile con il Governo nazionale su molti temi finora irrisolti (sanità, crisi aziendali, finanziamenti infrastrutture), senza chiedere nulla in cambio. Ma chiediamo rispetto verso le minoranze e leale collaborazione nell’interesse della nostra terra».

Per le elezioni provinciali di Campobasso, cambierà ora qualcosa?

«Ho letto le dichiarazioni di Gravina e Federico nel ribadire l’indisponibilità del Movimento a partecipare alle provinciali di Campobasso. Una scelta politica che, soprattutto in questo momento, non condivido, perché avvantaggerebbe il centrodestra nella corsa a Palazzo Magno. Comprendiamo i dubbi su questo ente, ma la valenza della situazione politica impone di superarli. Si suonerebbe il campanello dell’ultima corsa al centrodestra, che ha perso già il capoluogo e che, diviso, ha visto Alfredo Ricci, l’outsider che non aveva appoggi ufficiali del centrodestra (salvo il giorno dopo!) vincere a Isernia.

Per questo attendiamo il voto convinto degli amministratori pentastellati in favore di Giuseppe Caporicci. Serve per battere il centrodestra – che, si è capito fin troppo bene, pensa solo alle poltrone, senza curarsi minimamente degli interessi degli enti che amministra – e, dopo l’appoggio del Partito Democratico a Gravina, serve per stabilire un segnale reciproco di serietà, utile anche ad intavolare una nuova base di dialogo, certamente non facile, ma che ora diventa indispensabile. Per il bene della Nazione e del nostro Molise».

Sul fronte del Partito Democratico, invece, cosa cambierà nel rapporto con i nuovi alleati?

«È urgentissimo rilanciare insieme una battaglia locale per una posizione nazionale, di persone e programmi: per un ruolo di un molisano nel futuro Governo giallo/rosso e perché siano dati segnali chiari su proposte programmatiche che interessano il nostro territorio. Apriamo il ragionamento e facciamolo insieme PD/5stelle/Leu nelle sedi romane. La forza espressa complessivamente avrebbe un impatto non trascurabile su una maggioranza che si regge su pochi voti e per il quale 5 parlamentari molisani che lavorano con le 3 forze politiche alle spalle sarebbero determinanti. E tutto dovrebbe servire ad affermare alcune richieste necessarie per il Molise, attraverso un documento di proposte da sottoporre al tavolo di lavoro programmatico nazionale. Il primo draft, in sette punti, che sottoponiamo agli amici 5 Stelle e Leu, ci auguriamo prossimi alleati, potrebbe essere questo:

A) Aree interne, priorità nazionale. Delega, risorse, forte spinta alle progettazioni, alla fiscalità, all’aiuto alle comunità delle aree più svantaggiate del paese.

B) Cis. Portare a compimento e stabilire una quota di finanziamento per la “Bifernina”. In legge di stabilità, un finanziamento ad hoc per la statale più importante del Molise.

C) Zes. Aumentare la dotazione finanziaria e l’estensione. Dare supporto operativo alla Regione.

D) Vertenze/politiche passive e attive del lavoro. Maggiori risorse per le politiche passive.

E) Sanità. Riconoscere in legge il requisito minimo di Dea II livello per ogni regione, al di là delle caratteristiche. Garantire 50 milioni di euro per due anni per l’accompagnamento all’uscita dal piano di rientro. Nuova disciplina nazionale dei commissariamenti.

F) Regionalismo differenziato. Stop a quello egoistico. Attuiamo i Lea e il riequilibrio con un grande piano di investimenti per il Sud.

G) Ambiente e sostenibilità. Immaginare uno strumento generale che potremmo chiamare Piano d’Azione Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile (un green PASS), promuovendo la fiscalità green, la rigenerazione urbana, la simbiosi industriale, una nuova concezione della mobilità, evitare il consumo di suolo, e ancora gli appalti “verdi” (Green Public Procurement – GPP), le nuove rinnovabili (geotermia, solare, biogas, minieolico, ecc.), i centri di educazione ambientale, arrivando al concetto di economia circolare, in linea con il life cycle assessment (LCA). In una parola trasformare con un sostegno nazionale il Molise nella prima regione green d’Italia. In questo quadro, un aspetto specifico, riguarda la necessità di mantenere negli anni le risorse il parco del Matese.

Per concludere, una delegazione parlamentare e un sostegno di tre forze politiche darebbero a questa piattaforma una forza che nessuno singolarmente può avere. E sicuramente ci sarebbero ricadute positive per il Molise. Non è facile. Ma la politica o è il luogo delle cose difficili e degli “ordini nuovi” o non serve. L’ho ribadito oggi, sabato, alla festa del centrosinistra a Montagano, intervenendo sul tema del regionalismo differenziato, argomento da barricate. So che ci stanno lavorando gli organi del PD correttamente. L’appello è alle altre forze. Proviamoci, lo dobbiamo alla forte esigenza che il Molise ha di aprire una fase nuova». redpol