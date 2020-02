Il Pd aderisce al progetto amministrativo “Montenero che Rinasce”

«Le tre formazioni politiche Costruiamo il Futuro, Montenero Bene Comune e Partito Democratico a seguito di confronti avuti nell’ultimo periodo – si legge in una nota con cui si comunica l’adesione al progetto Montenero che Rinasce – hanno riconfermato il proprio giudizio negativo sull’attuale amministrazione e condividono la necessità di un impegno comune volto alla costruzione di un blocco civico, moderato e progressista, che possa ricomprendere tutte le altre componenti politiche, sociali e individuali che si rivedono in tale scelta, per proseguire congiuntamente a individuare i componenti della lista di candidati consiglieri e il candidato sindaco, capaci di rappresentare un serio rinnovamento e il rilancio economico, sociale e culturale tanto atteso dai cittadini e in particolare dalle nuove generazioni».