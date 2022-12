Il “Patentino digitale” farà presto il suo ingresso anche in Molise

Progetto portato avanti dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise, in collaborazione con il Consiglio regionale e con l’Agcom, e in partnership con i Comuni di Baranello, Campodipietra, Ferrazzano, Larino e Riccia

Lunedi 12 dicembre, alle ore 16.30, presso la sede del Corecom, in via Colitto n. 11 a Campobasso

(Sede distaccata del Consiglio regionale), il Presidente dello stesso organismo, Fabio Talucci, terrà

una conferenza stampa per illustrare i contenuti, le iniziativi e gli appuntamenti del progetto

“Patentino Digitale”, portato avanti dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise, in

collaborazione con il Consiglio regionale e con l’Agcom, e in partnership con i Comuni di Baranello,

Campodipietra, Ferrazzano, Larino e Riccia.



Il Corecom Molise, nell’ambito delle proprie prerogative nell’ambito della tutela dei minori da

espletare attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e di

quelli nuovi, così come da convenzione con l’Agcom, attraverso il progetto “Patentino Digitale”,

intende definire un percorso formativo didattico mirato a condividere competenze digitali, giuridiche,

psicologiche, comunicative e comportamentali necessarie a navigare in rete e nei social network con

un bagaglio minimo di conoscenze.



I Comuni di Baranello, Campodipietra, Ferrazzano, Larino e Riccia hanno risposto positivamente

all’avviso pubblico emanato appositamente dal Corecom e si sono impegnati con quest’ultimo a

sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività congiunte in un quadro di reciproco

supporto e cooperazione.