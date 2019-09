Il partito di Renzi nascerà anche in Molise: contattato Frattura, D’Ambrosio il coordinatore

Telefonata dall’ex premier anche a Fanelli, Facciolla e D’Alete

MIMMO DI IORIO

Matteo Renzi ha ufficializzato oggi (martedì 17 settembre), come al solito attraverso un’intervista (questa volta a Repubblica) la sua uscita dal Partito Democratico. Motivandola con una «mancanza di visione sul futuro». Ha annunciato anche che «mai sarò in contrapposizione al Pd perché passerò i prossimi mesi a combattere Salvini». Una trentina i parlamentari (20 deputati e 10 senatori) che seguiranno l’ex segretario, il quale resterà decisivo nell’indirizzare l’azione di governo. O nel farlo cadere. Infine ha annunciato che «la Leopolda sarà un’esplosione di proposte».

Cosa succederà ora a livello regionale? I consiglieri di palazzo D’Aimmo Fanelli e Facciolla resteranno nel Pd, ma anche in Molise nascerà il partito di Renzi. Che non ha ancora un nome. «Non sarà un partito tradizionale – ha detto l’ex premier – ma una casa». I sondaggisti danno in testa “Il partito del sì” e “il partito del Pil”. Qualunque sia il nome vedrà la luce anche in regione. E già nei giorni scorsi c’è stato un primo incontro tra i renziani molisani dopo che Renzi in persona ha contattato i vecchi vertici regionali. Tra i quali anche l’ex governatore Paolo di Laura Frattura. Che, però, sembrerebbe aver declinato l’invito, almeno per il momento. Avendo importanti impegni di lavoro che di sovente lo portano lontano dalla regione.

Il coordinatore del nascituro partito dovrebbe essere Donato D’Ambrosio, ex sindaco di Santa Croce di Magliano. In passato vicino a Frattura, ma poi ricandidatosi al vertice del suo paese nelle recenti amministrative con una civica che faceva riferimento al centrodestra, per la precisione ad Orgoglio Molise. Fu escluso, come si ricorderà, dalla corsa per irregolarità nella presentazione della lista.

Contattati anche Fanelli, Facciolla e D’Alete che hanno risposto picche. In dubbio la posizione di Maria Teresa d’Achille, esponente di spicco del Pd isernino e candidata alle Politiche del 4 marzo. Potrebbe entrare in corsa quando usciranno i primi sondaggi ufficiali e si capirà bene il peso del nuovo partito. Con il quale, al momento, dovrà fare i conti in Parlamento il premier Conte. “Costretto” ora ad interloquire direttamente con Renzi che può contare, oltre ai parlamentari, anche su due ministri (Bellanova e Bonetti) e altrettanti sottosegretari (Scalfarotto e Ascani).