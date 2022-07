Il Partito Comunista dei Lavoratori: “Rilanciare il movimento operaio e popolare”

“Continua il teatrino dei politici molisani e dei partiti borghesi locali: un pollaio a mo’ di riunioni condominiali, da FDI di Iorio a Toma, agli esponenti di Lega e FI, del Pd e del M5S: una faida tra bande di potere che si scaricano responsabilità a vicenda e che serve solo a confondere le acque alla popolazione”. Lo scrive in una nota il partito Comunista dei Lavoratori del Molise.

“In realtà il governo Draghi è stato l’ennesimo tentativo tampone a fronte della crisi cronica di stabilità politica dei governi capitalisti italiani, che mirava a gestire la ripresa capitalista con il Recovery fund, dando tempo ai partiti borghesi di riorganizzare il sistema politico in vista delle elezioni del 2023.

Sostenuto dal PD e delle forze politiche più organicamente legate al capitale finanziario, dai governatori della Lega al Nord interessati ad incassare il malloppo sostanzioso della “autonomia differenziata”, dalla Confindustria che attende un taglio del cuneo fiscale a carico dell’erario pubblico (cioè del lavoro) per disinnescare le rivendicazioni salariali, e che non vuole mettere a rischio la prossima tranche del PNRR con la relativa pioggia di miliardi da regalare ai padroni, nonché col supporto della C.E.I..

Ma i conflitti interni alla maggioranza hanno logorato Draghi, con il colpo di grazia dato dalla economia di guerra, dall’arresto della ripresa continentale, dall’inflazione, dalle nuove politiche bancarie centrali, dall’impossibilità di nuovi scostamenti per finanziare le emergenze: quali forze politiche a pochi mesi dal voto potevano farsi carico degli oneri della legge finanziaria antisociale lasciando ai rivali il ruolo di opposizione?

Manca un baricentro politico della borghesia, con la crisi verticale dei vecchi poli borghesi di alternanza di centrosinistra e centrodestra a partire dal 2011-2013, la crisi dei successivi soggetti populisti emersi dalle elezioni del 2018.

Il che smentisce anche la versione immaginifica e antimarxista di molti a sinistra (PRC e PaP in testa) che avevano presentato il governo Draghi come l’avvento di un “regime”. imposto dall’alto (o dalla BCE, o dagli USA, o dalla finanza mondiale, a seconda delle più fantasiose versioni).

E non è solo un errore d’analisi, ma un feticismo involontario della politica borghese, sempre dipinta tendenzialmente come onnipotente, capace di organici disegni orditi da entità superiori, per cui l’unico ruolo della sinistra sarebbe o fare diga di opposizione democratica (spesso rimuovendo la centralità di classe) e/o cercare di contenere il danno con cicliche compromissioni di governo (Prodi, Tsipras, Sanchez, Boric…), che in realtà sono contro i lavoratori e procurano disastri.

Mai di ricondurre l’opposizione di classe a una prospettiva di rivoluzione sociale:

perciò il vero problema attuale non è la forza dei capitalisti e dei banchieri, ma la debolezza del movimento operaio, e la debolezza del movimento operaio è il vero punto di forza della borghesia, dei padroni.

Lo scandalo è la funzione scendiletto delle burocrazie sindacali, l’assenza di una piattaforma generale di lotta che punti a unificare milioni di salariati, ad aggregare attorno ad essi la maggioranza della società, a indicare l’unica vera alternativa possibile: quella di un governo dei lavoratori e delle lavoratrici.

C’è bisogno perciò, anche dal Molise, di un’irruzione dell’azione di massa contro l’economia di guerra, per il blocco delle bollette e dei prezzi alimentari; per un forte aumento generale dei salari di almeno 300 euro netti mensili; per una scala mobile dei salari; per la requisizione integrale dei sovraprofitti dei grandi monopoli energetici e la loro nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio; per una patrimoniale del 10% sul 10% più ricco, per investire nella sanità, nelle energie rinnovabili, nella rete idrica, nel risanamento ambientale e quant’altro.

Questa piattaforma traccerebbe la vera linea di confine tra blocchi sociali contrapposti, metterebbe a nudo le finzioni populiste, anche nel Molise della destra di Iorio, Toma e compagnia, ed aprirebbe dal basso un nuovo scenario politico.

È lo spettro della ribellione sociale d’autunno, quella che i padroni temono anche nel Molise, assieme a tutti i loro partiti; quella che le burocrazie sindacali evocano per vendere ai padroni il proprio ruolo di pompieri; quella che le sinistre rimuovono, per non contrapporsi alle burocrazie sindacali limitandosi a criticare i padroni.

Questa è l’unica ventata di aria fresca, non solo necessaria ma possibile.

Costruire controcorrente questa consapevolezza è la nostra politica quotidiana, anche nel Molise”.