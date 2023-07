Il Parco dell’Olivo di Venafro tra gli otto episodi dei ‘luoghi magici’ per promuovere l’Italia all’estero

La serie animata sarà presentata in anteprima alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival

Nell’ambito della strategia di promozione integrata dell’Italia all’estero, la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha portato a termine con successo la realizzazione del progetto audiovisivo ‘Winx Club – La Magia dell’Italia”, volto a raccontare la diversità e la ricchezza dei territori italiani nel linguaggio dei più giovani e con un punto di vista innovativo.

La serie animata sarà presentata in anteprima alla 53ma edizione del Giffoni Film Festival, oggi 22 luglio, Giffoni Valle Piana, tra i principali festival del cinema per bambini al mondo, in programma fino al 29 luglio, che ogni anno accoglie oltre 6000 ragazzi provenienti da 30 diverse nazioni.

Gli otto episodi della serie, tra cui l’avventura ambientata nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, saranno disponibili in nove lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, cinese mandarino, giapponese, coreano e vietnamita), e verranno presentati al pubblico internazionale tramite la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura.

L’Ente Parco esprime soddisfazione per questa ribalta nazionale ed internazionale del suo Paesaggio rurale storico e si augura che i tanti sforzi profusi per la promozione del territorio vengano compresi dalla prossima Amministrazione regionale cui è delegato il compito di rendere facile l’attività di un Ente apprezzato ben oltre i confini regionali.