Il “Parco della Memoria” resta ancora chiuso

CAMPOBASSO

Un punto di riferimento per tanti abitanti del quartiere Cep. È il “Parco della Memoria” di via XXIV Maggio. Luogo di incontro, soprattutto d’estate, dei più anziani, che passano le giornate seduti al fresco offerto dai grossi alberi, e per i bambini del quartiere che amano giocare nell’ampia zona verde a loro dedicata. Purtroppo l’estate 2018 sarà ricordata per la lunga chiusura del parco e del bar. A giugno, infatti, il vecchio responsabile aveva lasciato la gestione del Parco e da Palazzo San Giorgio avevano provveduto ad emanare un nuovo bando, con alcune condizioni essenziali, per l’affidamento dell’intera area. Il 4 settembre il Comune aveva aggiudicato, provvisoriamente, la gara all’unico offerente, la ditta individuale di Manolo Lupicino. La Commissione di gara ha provveduto, quindi, ad esaminare tutta la documentazione richiesta per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara necessari per la gestione di un servizio pubblico, quale il parco comunale e l’attività di bar. Ma, nei giorni scorsi, dopo i controlli di rito, il Comune ha ritirato l’affidamento a Lupicino per mancanza di quei requisiti essenziali richiesti dal bando, così come si evince dalla determina pubblicata sul sito del Comune di Campobasso. Per il momento, il “Parco della Memoria” continuerà, quindi, a rimanere chiuso.