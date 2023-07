Il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso saranno dotati di autonomia speciale

I musei statali dotati di autonomia speciale passano da 44 a 60: è il primo intervento di riorganizzazione contenuto dello schema di Dpcm approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. La riforma prevede 17 nuovi istituti di livello dirigenziale non generale.

La proposta di riforma aveva già ottenuto nelle scorse settimane parere favorevole da parte del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici. La bozza preliminare sarà ora inviata al Consiglio di Stato per il parere prima dell’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri.

In Molise, sono elevati al rango di istituti autonomi di livello dirigenziale non generale (seconda fascia): il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso.

“L’autonomia concessa a diversi istituti e, tra questi, al Parco archeologico di Sepino e al Museo Sannitico di Campobasso, consente di elevarne la qualità e la fruibilità. Essere autonomi significa avere una gestione manageriale che permette decisioni rapide nell’ottica della tutela e della promozione delle strutture – commentano i parlamentari molisani di Fratelli d’Italia, il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta – Ringraziamo Fratelli d’Italia e il Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la continua attenzione dedicata al Molise e, più in generale, alla cultura italiana, per la quale la struttura ministeriale sta lavorando per elevarne la conoscenza e una più rapida divulgazione attraverso misure che riguardano tutti i territori”.