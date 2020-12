“Il papocchio sull’Ica Creset”, la verità dei Popolari sul rinnovo del contratto

Il gruppo dei Popolari al consiglio comunale di Isernia: Fantozzi, Di Luozzo, De Marco e Succi, in risposta alle accuse di “diserzione”

per aver abbandonato la seduta sulla nuova concessione per la riscossione dei tributi, si difende così: “La maggioranza in carica al Comune di Isernia non brilla, tra l’altro, di intelligenza in materia di cose politiche e amministrative, come ha mostrato, ultimamente, all’esito della seduta consiliare del 30 novembre 2020. La maggioranza in questione, o qualcuno della stessa, ha lanciato un atto di accusa al gruppo consiliare da noi rappresentato, per aver abbandonato la seduta telematica sull’importante questione della concessione del servizio tributi del Comune. Detto schieramento consiliare fu leva su supposti sentimenti di socialità a buon mercato, allo scopo di propagandare un proprio merito politico e amministrativo senza in realtà averne affatto. Si vuol far passare il concetto che ai Popolari non interessavano i risvolti occupazionali della vicenda. Ma a chi non sta a cuore il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie? Nell’occasione invece, sotto quelle mentite spoglie, la maggioranza ha pensato di apparire come l’unica depositaria della tutela degli interessi occupazionali e nient’altro. In verità, la questione va inquadrata nei suoi reali contorni. Innanzitutto, va detto che i Popolari, insieme ad altri esponenti della minoranza, prima di lasciare la seduta hanno ampiamente illustrato ai consiglieri e al Governo comunale tutti gli aspetti politici ed amministrativi che l’argomento all’ordine del giorno imponeva. All’esito degli interventi è stato chiesto, come fosse una supplica, di differire ogni decisione per favorire migliori approfondimenti. Ma non abbiamo ricevuto ascolto: la nostra richiesta è stata respinta per ben due volte respinta, senza alcuna giustificazione, da parte della maggioranza. Cosi crede di fare gli interessi della stabilità del lavoro o, più ancora, gli interessi del Comune di Isernia? Noi crediamo di no! Si sappia, allora, che l’Amministrazione comunale e la sua maggioranza in Consiglio, a riguardo, hanno enormi responsabilità. Si sono presentati in assise dichiarando candidamente, come se fosse una cosa normale e di ordinaria amministrazione, che la concessione del servigio tributi del comune era scaduta il 16 ottobre 2020. Forse costoro ignorano la problematicità di una scadenza di termini in una materia essenziale per la vita del Comune. Cioè, gli amministratori comunali e il sindaco hanno guardato semplicemente spirare un termine di così decisiva importanza con totale indifferenza. E dopo un mese e mezzo si presentano in Consiglio senza valide argomentazioni se non quelle necessarie di chiedere scusa.

L’intellighenzia comunale palesa solo una necessita di riaffidare (a termine scaduto) la concessione in parola e con una tale protervia, non solo verso il Consiglio ma anche verso la stessa società concessionaria, che dovrebbe solo sottostare, così senza dire nulla, alle decisioni del Comune sui termini incerti di nuova concessione e sull‘incertezza diffusa di rapporti giuridici futuri. Ma crede veramente l’amministrazione comunale di poter manovrare, a colpi di voti, il consenso del Consiglio comunale e la stessa società concessionaria? Delle intenzioni di quest’ultima, in realtà, non è stato minimamente riferito in aula, sicché pensare a un futuro contenzioso, complesso e dannoso, si deve però almeno mettere in conto. Si lascino manipolare i consiglieri di maggioranza!

I restanti consiglieri di centrodestra, nell’occasione come in tutte le altre, hanno mostrato non un freddo e istituzionale atteggiamento oppositivo, ma hanno interpretato e visualizzato gli interessi privati, sociali e pubblici coinvolti ad ampio raggio. Non va dimenticato, infatti, che i Popolari per l’Italia hanno sostenuto al meglio durante incontri con il sindaco e nella discussione in Consiglio, la necessità e l’opportunità di affidare il servizio in parola in concessione. Per questi motivi tali consiglieri non possono in coscienza, essere manipolati dal Governo comunale e respingono con la forza dei fatti ogni accusa contraria. Il centrodestra poteva fare meglio e di più! Tutto ciò, peraltro, in una condizione di pessimi risultati di gestione politico-amministrativa e contabile dello stesso Governo comunale. E ciò a onta di sbandierate e romantiche professioni di assiduo attaccamento alle sorti di questo Comune. In realtà i Popolari hanno rilevato da tempo nei riguardi del Governo cittadino la mancanza di indirizzi gestionali della vita comunale. Preoccupazione che, purtroppo, ha trovato riscontro nei fatti successivi. Tanto per rilevarne qualcuno: applicazione di comodo dello Statuto dell’ente, pessimo rapporto con il Consiglio comunale, assenza di progettualità e di giusti rapporti con il personale, ritardi impensabili nell’avviare ed eseguire opere pubbliche nonché nella gestione delle risorse, incapacità di spesa, limiti di analisi e di organizzazione nell’affrontare l’enorme debito comunale, mancanza di iniziative e provvedimenti per superare le criticità evidenziate dal giudice del controllo contabile e dei revisori, ritardi nella sottoscrizione di contratti che impegnano il Comune per anni ovvero mancanza di potere decisionale per eventuali revoche e/o rescissioni contrattuali che sembrano non lineari, nessun rimedio previsto o semplicemente affrontato per superare l’odierna fase critica del bilancio comunale e infine, ma non per importanza, la gestione unilaterale della pandemia. Insomma, totale indifferenza di ruolo funzionale e politico verso il Consiglio comunale nell’esercizio delle prerogative e dei poteri del sindaco sulla gestione dei propri ausiliari-assessori. E poi quando fa comodo, il primo cittadino invoca il TUEL”.