Il Papa nomina mons. Leo Boccardi Nunzio Apostolico in Giappone. Gli auguri dalla diocesi di Termoli-Larino

Il Santo Padre Francesco ha nominato Nunzio Apostolico in Giappone Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Leo Boccardi, Arcivescovo titolare di Bitetto, finora Nunzio Apostolico in Iran. La nomina è stata resa oggi – 11 marzo 2021 – dalla Sala stampa vaticana. Per mons. Boccardi, originario di San Martino in Pensilis (Campobasso), si tratta di un nuovo e prestigioso incarico che si inserisce in un intenso percorso di fede viva, accoglienza, confronto e dialogo interreligioso. A mons. Boccardi gli auguri del vescovo, mons. Gianfranco De Luca, del Presbiterio e della comunità diocesana assicurando preghiera e ogni benedizione da parte di tutta la Chiesa di Termoli-Larino.