Il Pancio in città per un documentario: “Mi sei mancata Termoli”

L’estate è alle porte e già a Termoli si scorgono i primi volti noti dello spettacolo che rimangono estasiati dalle bellezze della nostra città. E’ il caso di Il pancio, al secolo Andrea Panciroli, un un comico nato sul web, videomaker, autore, regista e montatore. “In questi 2 giorni sono stato in Molise per girare un documentario su Termoli, la terra natale dell mia fidanzata, dove tutte le estati passo le vacanze -si legge sulla sua pagina Facebook-

Fare il Vlogger non è male: ho mangiato come un porco, ho bevuto come un cammello e ho imparato un sacco di cose da Domenico, lo storico del paese sulla storia di questa città tipo che una volta rubare le salme dei vescovi morti andava di moda.

Ps.Se qualcuno che sta leggendo questo post e si trova sul frecciabianca 8814 gli consiglio vivamente di non andare in bagno”.