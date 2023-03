Il ‘palmeto’ di piazza Vittorio Emanuele si rifà il look (LE FOTO)

Nuovo look per il ‘palmeto’ di piazza Vittorio Emanuele a Campobasso. Nei giorni scorsi, gli operatori della Sea hanno messo in atto una serie di interventi di manutenzione delle piante con l’obiettivo di restituire alle quattro palme il giusto e caratteristico portamento policormico, alterato nel tempo dalla crescita irregolare dei cespugli di foglie e polloni.

Sono quattro i gruppi di palme ‘nane’ presenti nelle aiuole intorno alla ‘peschiera’, impiantate circa un secolo fa.

La palma nana o di “San Pietro” (Chamaerops humilis), tipica del clima mediterraneo/tirrenico, benché non propriamente autoctona, ben si è adattata alle rigide condizioni climatiche campobassane ed oramai, nell’immaginario collettivo, fa parte integrante ed insostituibile dell’arredo della piazza.

Foto: pagina fb Simone Cretella