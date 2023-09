Il Palazzo della Regione si tinge di viola per la giornata dell’Alzheimer

Palazzi che si tingono di viola come il colore del ‘non ti scordar di me’, il fiore simbolo della malattia di Alzheimer di cui si è celebrata oggi, giovedì 21 settembre, la Giornata mondiale. Un gesto simbolico per mostrare a pazienti, caregiver, medici e ricercatori la propria vicinanza.

All’appello aderito il Senato della Repubblica; la Camera dei Deputati; il Ministero della Salute; l’Istituto Superiore di Sanità; le Regioni; gli IRCCS appartenenti alla rete RIN, (Rete Ircss delle Neuroscienze e della neuroriabilitazione).

In Molise il palazzo della Regione di via Genova e quello di via XXIV maggio si sono illuminati di viola.

Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi) con l’obiettivo di supportare la conoscenza della patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale.

Il messaggio del presidente della Regione Francesco Roberti è una poesia: “Ti chiedo l’ultimo ballo, chiamami per nome ancora, fallo.

Dimmi ancora che vai via, ma rimani ancora mia.

Nel tempo torna ancora indietro, cancella dal mio sorriso il tetro, rendilo di nuovo lucente e abbracciami ancora amorosamente.

Maledetta perduta mente ti guardo come un’anima fragile, e non ritrovo piu il tuo sguardo, ormai perso nel tuo vuoto mondo.

Mi sei accanto così vicina e così distante, dove non posso viverti, guscio vuoto di quello che eri.

Ti guardo e disperatamente soffro vedendoti sola a naufragare”.