Il nuovo progetto di Elon Musk per le reti del mondo

di Pietro Testa

Starlink, questo il nome del nuovo progetto dell’imprenditore multi miliardario Elon Musk. Più precisamente Starlink, una volta finito, sarà una costellazione costituita da migliaia di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX la cui sede di sviluppo si trova a Redmond (Washington), dove risiedono strutture di ricerca, progettazione, costruzione e controllo operativo. L’obiettivo era di lanciare quasi 12000 mini-satelliti collocati in orbite all’altezza di 550 km dal suolo, ma poi il progetto è stato ridimensionato e portato alla soglia di 1600 satelliti, i quali hanno lo scopo di offrire un servizio Internet ad alta velocità, che si distinguerebbe per la ridotta latenza dalle attuali offerte Internet via satellite. Tuttavia il progetto porterà a un aumento di dieci volte del numero attuale di satelliti operativi in orbita bassa e altri operatori satellitari hanno protestato, in particolare perché potrebbe comportare un significativo aumento del rischio di collisione. Inoltre sono state sollevate preoccupazioni riguardo agli effetti e ai danni a lungo termine dei detriti spaziali, mentre altre critiche sono relative a un possibile impatto negativo nelle attività di astronomia osservativa. A riguardo, durante la conferenza Satellite 2020, Elon ha dichiarato: “sono fiducioso che non provocheremo alcun impatto sulle scoperte astronomiche, zero, questa è la mia previsione. Adotteremo misure correttive se è al di sopra di questo numero.” Il CEO di SpaceX ha anche affermato che la società “sta effettivamente lavorando con membri senior della comunità scientifica e astronomi per ridurre al minimo il potenziale di riflessione dei satelliti”, in riferimento all’uso di un rivestimento sperimentale studiato appositamente per renderlo meno riflettente e quindi meno visibile a osservazioni astronomiche dalla terra. Il costo totale del progetto, si è stimato, sarà pari a 10 miliardi di dollari. Il progetto è iniziato nel 2015, con i primi due voli di prova dei prototipi di satelliti lanciati nel febbraio 2018. Il primo lancio per il dispiegamento di una parte della costellazione, è avvenuto il 24 maggio 2019 con i primi 60 satelliti portati con successo in orbita.A giugno 2020 sono 540 i satelliti operativi della costellazione in orbita. SpaceX attualmente è in grado di portare in orbita 60 satelliti per ogni lancio e si pone come obiettivo il dispiegamento di ulteriori 1500 satelliti (dal peso di 250 kg) entro la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Tuttavia queste sono solo previsioni interne e non date ufficiali. Al momento, (2020), in orbita ne sono presenti quasi 1000. I primi servizi sono già stati attivati negli Stati Uniti e in Canada verso la fine del 2020, con una tariffa di 99 euro al mese.