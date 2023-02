Il nuovo prefetto di Campobasso in visita a San Massimo e Campitello

Il sindaco Leggieri: attraverso la piena collaborazione reciproca sarà possibile lavorare bene per raggiungere validi obiettivi che consentano una sempre maggiore crescita del nostro territorio

A poco più di un mese dal suo insediamento, il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo ha scelto San Massimo per una delle sue prime visite istituzionali.

Il Sindaco Alfonso Leggieri ha accolto il Prefetto, accompagnato dalle forze di polizia, in un incontro che si è tenuto presso la casa comunale alla presenza del Presidente di Funivie Molise Fausto Parente e dei rappresentanti della società di gestione degli impianti sciistici MateseSki.

“Quella di ieri è stata una visita importante, il nuovo prefetto ha scelto di visitare San Massimo in una delle sue prime uscite ufficiali e di questo siamo molto felici – commenta il sindaco di San Massimo Alfonso Leggieri – A nome di tutti i cittadini di San Massimo, ringrazio il prefetto per questa visita. Ritengo che, attraverso la piena collaborazione reciproca, sarà possibile lavorare bene per raggiungere validi obiettivi che consentano una sempre maggiore crescita del nostro territorio.”

Nel cordiale incontro il sindaco Leggieri ha presentato la progettazione strategica dell’amministrazione comunale ribadendo l’importanza di una proficua e stabile collaborazione tra le istituzioni.

Principale argomento dell’incontro il territorio di San Massimo e l’importanza di collaborare alla crescita di una delle realtà turistiche ed economiche più importanti della Regione Molise.

La visita al Comune di San Massimo è stata, per il prefetto, un’occasione per conoscere da vicino la realtà di San Massimo e di Campitello Matese, fiore all’occhiello e grande forza economica della Regione Molise.

A seguito dei saluti istituzionali il primo cittadino ha accompagnato il prefetto proprio a Campitello Matese per visitare la località sciistica.

Durante la visita alla stazione sciistica di Campitello Matese, il prefetto, ha espresso la sua ammirazione per un contesto naturalistico affascinante promettendo di tornare per approfondire la conoscenza di questa realtà montana così importante per la nostra Regione e garantendo tutta la vicinanza delle istituzioni.