Il nuovo comandante dei Vigili urbani di Isernia promette il pugno di ferro

Antonio Di Nardo è il nuovo comandante della Polizia municipale di Isernia, arriva da Minturno dove ricopriva lo stesso incarico.

È stato fermamente voluto dall’assessore Domenico Di Baggio e dal sindaco Piero Castrataro per cambiare le regole del traffico a Isernia, finora caratterizzato da una totale anarchia e dal mancato rispetto delle regole. Per questo Di Nardo (vedi intervista) ha promesso il pugno di ferro, più vigili in strada e nelle borgate, inoltre gli operatori della Polizia municipale saranno presto dotati di pistole d’ordinanza, come i loro colleghi di tante città d’Italia.



Infine più multe per tutti, nei prossimi giorni scatterà un controllo del traffico rigido e puntuale in ogni angolo della città. Castrataro e Di Baggio hanno dato direttive inflessibili: chi sbaglia deve essere punito e deve pagare, le multe.