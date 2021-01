“Il nuovo anno sarà tutta un’altra notizia”, la nostra campagna marketing per auguravi un 2021 diverso

GIUSEPPE ROCCO

Il peggior anno della storia dell’umanità dal secondo dopoguerra. Un anno che, nel bene o nel male, ci cambierà per sempre. Ma prima di “raccontarvi” quel che è stato, vogliamo partire con la speranza di quel che sarà. Per questo abbiamo accolto il 2021 con una speranza. Che possa essere l’anno della rinascita e sostituire il dolore procurato da un 2020 infausto con libertà e serenità. E per tale ragione che il gruppo Quotidiano ha deciso di ringraziare il Molise con una massiccia campagna di comunicazione, augurandosi di poter raccontare un anno diverso: “Il nuovo anno sarà tutta un’altra notizia, benvenuto 2021.” Abbiamo invaso le città con questo slogan che, per il momento, è un auspicio. Dal momento che la strada da fare è ancora lunga, ardua ed irta d’ostacoli. Ma questo dovrà essere l’anno della rinascita, del riscatto e della liberazione. Dal virus e da tutto ciò che ha comportato. Perché, come tutti voi, abbiamo voglia di abbracciarci.

Avremmo voluto abbracciare Pino Niro che l’infausto anno appena trascorso si è portato via. Un caro amico del gruppo Quotidiano e fondatore di Radio Valentina. E avremmo voluto abbracciarci e abbracciarvi nei momenti difficili. Perché sono stati 12 mesi complicati. Non è stato semplice per noi pubblicare quotidianamente sulle nostre pagine dolore e sofferenza. Raccontarvi di come le tenebre del Covid siano scese sul nostro Molise. E c’abbiano condotto in una notte dalla quale facciamo ancora fatica ad uscire. Ma l’alba di un nuovo giorno è alle porte. Grazie alla scienza. E grazie agli uomini della sanità. Che sono stati per noi l’unico conforto in questa apocalisse. Le emozioni più belle le abbiamo provate nel raccontarvi i loro sacrifici, le loro vittorie. Così come siamo stati e siamo grati a tutte quelle persone che sono state e sono ancora in prima linea in questa guerra, a partire dalle forze dell’ordine che sono chiamate a presidiare il territorio.

E’ stato un anno duro anche per noi, ma abbiamo continuato a lavorare con sacrificio e passione anche nei momenti più bui. Consci di avere la responsabilità di informare ogni giorno, nel modo più corretto possibile, un pubblico vastissimo. Che è cresciuto a dismisura nel 2020. Durante i 12 mesi abbiamo registrato 25,2 milioni di visualizzazioni sul nostro sito. E’ stato complicato perché spesso, dopo la chiusura delle scuole, gli articoli sui disastri che si susseguivano li abbiamo dovuti scrivere con i bimbi sulle nostre ginocchia. E le lacrime da dover nascondere. Siamo stati in strada, negli ospedali, nelle case di riposo, sempre gomito a gomito con un virus che non ha risparmiato nemmeno la nostra azienda. C’ha fatto i conti anche la nostra “famiglia”, ma abbiamo continuato a lavorare nonostante tensioni e stress. Come tutti del resto. Frenetiche riunioni in video chat per pianificare le giornate pensando ad iniziative che potessero portare nelle case dei molisani un po’ di serenità. Video incontri con artisti, poeti e poi le dirette live di concerti e Sante Messe. Il tutto affinché i cittadini non fossero sopraffatti dalle tenebre del Covid. Ma l’alba è alle porte. E la primavera sempre più vicina. E noi siamo pronti a raccontarvi “tutta un’altra notizia”.